Шеринг-сервис YouTool привлек 20 млн руб. инвестиций

Московская компания YouTool работает над проектом совместного использования строительного инструмента. В планах у команды — масштабироваться с 50 точек в столице до 800.

Компания участвовала в программе StartHub.Moscow, которая предоставляет технологическим предпринимателям получить доступ к инструментам для развития бизнеса, экспертной поддержке, провести пилотные испытания на городских площадках, найти партнеров и инвесторов.

В рамках акселератора YouTool в десять раз нарастили выручку и в три раза увеличили количество точек по аренде оборудования. Сейчас в планах в планах у команды стартапа — масштабироваться на российском рынке и увеличить количество витрин с инструментом с 50 до 800 точек. Об этом CNews сообщили представители Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Проект получил 10 млн руб. от Фонда развития венчурного инвестирования города Москвы и 10 млн руб. — от венчурного фонда Zerno Ventures. Наши программы поддержки помогают таким разработчикам привлечь финансирование, и найти инструменты для развития бизнеса», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Сервис YouTool позволяет взять напрокат строительный инструмент — шуруповерт, перфоратор, лестницу и пр. Вся процедура оформления от заказа на сайте до доставки клиенту занимает не более 30 минут. Для того, чтобы начать пользоваться сервисом нужно скачать приложение, выбрать дату и место аренды, оплатить, чтобы забронировать инструмент. После этого на номер телефона придет код, который потребуется ввести в точке выдачи. Забрать инструмент можно лично или с доставкой.

На платформе заключено более 15 тыс. сделок за два года. Среди клиентов сервиса — крупные строительные компании.

«Какой смысл покупать то, что нужно в работе всего на несколько минут? Например, совокупный срок использования дрели одним потребителем составляет в среднем всего 13 минут. Наша задача — превратить в арендатора каждого третьего покупателя до 2025 г», — сказал основатель сервиса YouTool Евгений Гаффаров.

В 2023 г. продолжением StartHub.Moscow стала «Академия стартапов». Сейчас идет прием заявок на новый поток программы. Подать заявку на участие можно до 10 мая 2023 г. на платформе i.moscow.

***

«Московский инновационный кластер» — платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными учреждениями, институтами развития и городом. К кластеру уже присоединились более 35 тыс. организаций из Москвы и еще 81 региона России. Проект курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития совместно с Департаментом информационных технологий.

Фонд развития венчурного инвестирования города Москвы создан столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития для осуществления инвестиций в инновационные проекты совместно с частными инвесторами на условиях соинвестирования.