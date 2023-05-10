CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Проводная связь ТВ и радио Интернет Интернет-доступ
|

МТС выходит на рынок фиксированной связи Владивостока

МТС объявила о выходе на рынок фиксированной сети Владивостока. Это стало возможно в результате завершения сделки по приобретению активов группы компаний «Зелёная точка», предоставляющих услуги широкополосного доступа в интернет и цифрового телевидения.

Таким образом, услуги фиксированного интернета под брендом МТС смогут подключить 70 тыс. семей дальневосточной столицы. Абоненты получат расширенный доступ к различным сервисам экосистемы МТС – фиксированным и мобильным. Преимущества таких конвергентных тарифов в том, что абоненты через объединенный счет на льготных условиях подключаются к пакету услуг, объединяющих фиксированную и мобильную связь, онлайн-кинотеатр Kion, сервисы IPTV, а также другие современные цифровые решения для умного дома и развлечений.

«Мы активно развиваем фиксированную сеть в многоквартирных домах Приморского края. Ранее МТС обеспечила высокоскоростным домашним интернетом абонентов Находки, Уссурийска и Лесозаводска. Теперь и жители Владивостока получили доступ ко всем экосистемным продуктам МТС. Для нас эта сделка также важна тем, что мы закрепляем свои лидерские позиции на российском рынке операторских конвергентных услуг», — сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Подключиться к сервисам экосистемы МТС могут жители Владивостока в зоне покрытия сети «Зеленая точка».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Иностранные сервисы продажи авиабилетов и брони в отелях снова принимают российские Visa и Mastercard

В России запретили Skype. Но не всем

Без подружки не оставят. VK строит российского суверенного «убийцу» Tinder

Пользователей стали пускать без пароля в YouTube, Gmail и Google Docs

Клиенты Сбербанка массово жалуются на обнуление бонусов «Спасибо»

«Яндекс» отобрал у российских клиентов бесплатную почту. Бизнесу грозит рост расходов

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие электросамокаты для детей: выбор ZOOM

Как очистить память на Android-смартфоне: 7 способов

Лучшие телевизоры с диагональю до 40 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Кислород в космосе можно быстро получить из воды и магнитов

Ликбез RnD.CNews: сколько на самом деле у Земли спутников?

Новый взгляд на состав Вселенной — распределение галактик может измениться
Показать еще