Зрителей и авторов «VK клипов» защитит от спама в комментариях новая нейросеть от «Вконтакте» с фильтром нежелательного контента .

«Вконтакте» запустила на платформе коротких вертикальных роликов «VK клипы» фильтр для защиты от спама и вредоносных ссылок. В основе решения — нейросеть, которая автоматически скрывает под роликами текстовые комментарии со спамом и рекламой. Новый инструмент призван поддерживать для пользователей платформы благоприятную и комфортную цифровую среду. Об этом CNews сообщили представители VK.

С помощью собственных алгоритмов сервис определяет комментарии с предложением услуг, сомнительными ссылками и, к примеру, настойчивыми призывами что-нибудь разослать или куда-то перейти. Новая функция работает как в отдельном приложении «VK клипов», так и в разделе «Клипы» приложения «Вконтакте».

Нежелательный контент будет отфильтрован в специальный блок под комментариями. Пользователь сам выбирает, читать ли эти материалы. Благодаря новому инструменту авторы клипов получают обратную связь без спама, а зрители могут избегать вредоносной и недружелюбной информации в комментариях.

Ранее в «VK клипах» также появился инструмент, который автоматически скрывает под видео негативные комментарии: оскорбления, угрозы, призывы к насилию и другие грубые выражения. Как и комментарии с потенциальным спамом, они отфильтровываются в отдельный блок под комментариями.

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VK Клипы — платформа коротких вертикальных видео. За 2022 г. среднесуточное число просмотров приблизилось к отметке в 836 млн, а количество единиц контента увеличилось в 3,5 раза. В феврале 2023 г. «VK клипы» достигли рекордного пикового значения в 1,1 млрд просмотров в сутки