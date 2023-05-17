Medtech-сервис Budu запускает маркетплейс медицинских услуг

Входящий в группу «Ренессанс страхование» онлайн-сервис по управлению здоровьем Budu запускает собственный маркетплейс медицинских услуг, объединяя на одной площадке пользователей, клиники и лаборатории. Благодаря новому проекту, пользователю не нужно будет просматривать большое количество сайтов или обращаться в несколько организаций для поиска необходимой услуги по оптимальной цене, вся информация будет доступна на маркетплейсе. Об этом CNews сообщили представители Budu.

Площадка позволит клиентам снизить до 30% расходов на решении проблем со здоровьем. Budu уже сотрудничает с крупными российскими медицинскими организациями и лабораториями, которые предложат свои услуги на платформе.

На первом этапе будут представлены лабораторные исследования и чекапы, так как после исследования рынка в рамках направления ДМС стало понятно, что многие анализы не покрываются ДМС и требуют дополнительных затрат для пациента. В ближайшее время на маркетплейсе будут доступны различные методы диагностики, визиты к врачам, приобретение лекарственных средств и БАДов.

«Запуск маркетплейса приведет не только к повышению конкуренции в сфере медицинских услуг, но и к большему выбору для пациентов, в том числе и по цене, — сказал генеральный директор Budu Джейхун Рахметов. — 2022 г. был сложным для частной медицины: рост спроса на медицинские услуги, начавшись весной, к осени сменился падением — экономия, релокация. Пока нет универсального решения, как клиникам адаптироваться под меняющийся спрос, однако рыночная ситуация заставляет игроков быть более гибкими». Впрочем, несмотря на непростой 2022 г. для частной медицины, объем рынка MedTech в 2022 г., по данным Smart Ranking, увеличился почти на 30% и составил около 20 млрд руб.

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Budu – это medtech-сервис, входящий в группу «Ренессанс страхование», объединяющий технологичную платформу для онлайн-консультаций, экспертизу команды врачей, собственные клиники в Москве и Санкт-Петербурге и сервисы превентивной диагностики.