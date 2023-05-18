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МТС ускорила мобильный интернет в Поздеевке Амурской области к началу полевых работ

МТС сообщила об усилении сети на железнодорожной станции Поздеевка Амурской области. Благодаря проведенным техническим работам скорость мобильного интернета в селе Поздеевка, а также расположенных рядом селах Верхнебелое и Новороссийка выросла в два раза.

Поздеевка – крупный логистический центр, где хранится и отгружается зерно, главный образом соя. На территории села расположены крупные зернохранилища, зерносушильная установка, лаборатория по исследованию сельскохозяйственного сырья и транспортный комплекс для грузовых и железнодорожных перевозок. Чтобы обеспечить аграриев качественными услугами связи к началу полевых работ, МТС обновила телеком-оборудование, что позволило улучшить качество связи и увеличить средние скорости мобильного интернета в два раза. Теперь фермеры и сотрудники сельскохозяйственных предприятий могут обсуждать будущий урожай и планировать поставки, использовать мессенджеры и делиться видео или фото со своих угодий даже во время повышенной нагрузки на сеть.

Обновленные скорости также доступны на территории села Поздеевки, а также близлежащих сел Верхнебелое и Новороссийка. Гостям и сельским жителям теперь будет комфортнее пользоваться сервисами экосистемы МТС, вести стримы, удаленно работать, а свободное время проводить за просмотром фильмов и сериалов в HD-качестве.

«Поздеевка является крупной железнодорожной станцией, где ежегодно отгружается из хранилищ до 100 тыс. тонн сои – главной агрокультуры Амурской области. Проведенное МТС перераспределение частот позволяет увеличить скорости мобильного интернета в стандарте LTE и качество голосовой связи. Это особенно актуально сейчас, с началом полевых работ, когда идет посевная и фермеры определяют рынки сбыта будущей продукции, созваниваясь с контрагентами из разных городов России и зарубежья», – отметила директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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