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Новый красный и новый синий: Ford Mustang GT стали доступны в «Яндекс драйве»

Два новых автомобиля пополнили семейство мустангов в «Драйве» – в сервисе уже представлены легендарные маслкары 1965 и 1969 годов выпуска в этом же цвете.

Для аренды в Москве стали доступны два Мустанга: красный в стиле «купе» и синий кабриолет со складной крышей. Автомобили на заднем приводе, с автоматической коробкой передач, 8-цилиндровым мотором объемом 5,0 и мощностью в 450 л.с.

Машины можно арендовать по фильтру «Мустанг» на 1-3-6-24 часа от 4620 руб.. На авто может прокатиться пользователь «Драйва» в возрасте 26 лет, стаж вождения – от шести лет, а рейтинг в профиле вождения не менее 42. Чтобы «поймать» «Мустанг», нужно включить радар.

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