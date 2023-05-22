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YandexGPT теперь доступна на главной странице «Яндекса»

Нейросеть нового поколения YandexGPT (YaLM 2.0) стала доступна на ya.ru — в виртуальном помощнике «Алиса». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Теперь желающие могут давать «Алисе» задания в любом десктопном или мобильном браузере. Например, на телефоне удобно составить меню праздничного ужина, список продуктов к нему и сразу сохранить их в заметках, а на компьютере — подготовить бизнес-план, коммерческое предложение или тезисы выступления на совещании.

Нейросеть YandexGPT внедрили в «Алису» 17 мая 2023 г. Менее чем за сутки ей воспользовались более миллиона человек. Благодаря нейросети «Алиса» научилась писать тексты и предлагать идеи почти так же хорошо, как разбирающийся в теме человек. Нужно просто кликнуть на значок «Алисы», выбрать «Давай придумаем» — и можно ставить задачи.

Новый навык в «Алисе» — первый пример использования YandexGPT в продукте. Пока технология работает в режиме тестирования. Нейросеть будет развиваться и постепенно учиться новому, в том числе учитывать контекст беседы и обращаться за фактами в поиск.

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