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«Контур.эльба» и «Конструкториум» запустили чат-бот для молодых предпринимателей

Сюжетный чат-бот в Telegram определяет уровень развития бизнес-навыков — тайм-менеджмента, управления, продаж, командной мотивации — и дает практические советы о том, как начать свое дело.

«Контур.эльба» и платформа по развитию молодежного предпринимательства Конструкториум разработали цифрового интеллектуального наставника. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Интеллектуальный наставник погружает пользователей в реальные ситуации: молодой предприниматель решает вопросы логистики, ищет потерянные отчеты и договаривается с недовольным клиентом. Если бот видит, что знаний не хватает, то присылает полезные материалы: чек-листы, документы и курсы, например, курс молодого ИП от «Эльбы». При этом чат-бот не сыпет сложными формулировками из законов, он говорит на одном языке со своей аудиторией — молодыми людьми от 14 до 24 лет.

Оксана Горская, куратор проекта от «Контур.эльбы»: «Мы в «Контуре» сторонники идеи, что культуру предпринимательства надо прививать с детства. Этот проект, с одной стороны, тренажер — начинающие бизнесмены тестируют себя в реальных условиях. Но также и наставник — подскажет решение, даст совет. Бот поможет вдохновить школьников и студентов на новые бизнес-проекты».

«Контур.эльба» — онлайн-бухгалтерия. Главная возможность «Эльбы» — легко работать без бухгалтера. Сервис подходит для ИП и ООО на УСН и патенте. Он возьмет на себя отчетность и налоги, а еще упростит работу с документами и сотрудниками.

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле Контура — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.

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