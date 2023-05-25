VK представила бета-версию мобильного приложения «VK видео»

Бета-версия мобильного приложения «VK видео» доступна в Google Play и RuStore пользователям устройств на Android, в ближайшее время появится версия для iOS. В приложении доступен онлайн- и офлайн-просмотр видео из многомиллионного каталога: эксклюзивные шоу, видео от блогеров, стримы, фильмы, сериалы и UGC-ролики. В период бета-тестирования функциональность и рекомендательные алгоритмы мобильного приложения будут совершенствоваться с учетом пожеланий и отзывов зрителей и авторов платформы. Полноформатный запуск запланирован на осень 2023 г. Об этом CNews сообщили представители VK.

Благодаря внедрению новых технологических решений и оптимизации внутренней архитектурыприложения зрители получат удобный инструмент для просмотра видеоконтента, а авторы — эффективный прямой канал для взаимодействия с аудиторией. Витрина рекомендаций, тематические плейлисты и усовершенствованный поиск по каталогу помогут найти увлекательный контент зрителям любого возраста и с разными интересами. Новый раздел «Тренды» позволит мгновенно окунуться в наиболее обсуждаемый, актуальный и вирусный видеоконтент. Пользователи могут видеть в приложении свою историю просмотров, загруженные, понравившиеся и добавленные в закладки видео.

В плеере «VK видео» обеспечена минимальная задержка первого кадра при просмотре роликов любой продолжительности. Зрители могут управлять просмотром с помощью быстрой перемотки двойным нажатием на экран, ускорять и замедлять видео, включать автосубтитры. В «VK видео» доступен фоновый просмотр в режиме Picture-In-Picture. Интересные моменты в роликах можно быстро находить с помощью тайм-кодов, которые упрощают навигацию. Зрители могут сохранять понравившиеся ролики в «Избранное» или создавать папки-плейлисты для тематического контента.

Для входа и регистрации в приложении «VK видео» используется VK ID — единый аккаунт для всех проектов VK. Авторизация обеспечивает кросс-платформенный просмотр: рекомендации и просмотры видео в социальной сети «Вконтакте» синхронизируются с мобильным приложением «VK видео». Также смотреть видеоконтент в отдельном приложении можно без авторизации или регистрации.

Платформа «VK видео» продолжает расширять библиотеку профессионального контента — и к появлению бета-версии мобильного приложения подготовила ряд эксклюзивных премьер. В мае 2023 г. пользователи получили доступ к премьерным релизам Medium Quality, среди которых «Контакты», новое шоу «Тейбл тайм» от Импрокома, «Я себя знаю!», шоу от канала Labelcom и др. А с июня 2023 г. шоу Medium Quality будут выходить эксклюзивно в «VK видео».

Также свои эксклюзивные видео на платформе представили блогеры Влад А4, Satyr, Кукояки, DAVA и др. Кроме того, ранее в «VK видео» прошла громкая премьера: возвращение шоу «Что было дальше», которое побило рекорды суточной активности платформы и набрало десятки миллионов просмотров.

В конце мая 2023 г. в сообществе «VK видео» запустилась линейка эксклюзивного контента «VK видео» Originals. Один из флагманов этой линейки — новое вечернее шоу «Кстати» с Азаматом Мусагалиевым, Гариком Харламовым и Денисом Дороховым, в котором ведущие обсуждают актуальные события с присущим им юмором. Релиз шоу запланирован на 27 мая 2023 г. в официальном сообществе «VK видео».

Помимо флагманского вечернего шоу, в ближайшее время на платформе появятся другие оригинальные форматы. Челленджи в новом эксклюзивном шоу «Офисные игры» от КЛИККЛАК. Сразу два музыкальных спецпроекта с Клавой Кокой — «Трибьют» и «Мой первый трек». В шоу Дмитрия Диброва «Сессия» музыка неожиданно встретится с психологией: артисты вместе с ведущим «покопаются» в творчестве и жизни и исполнят свои песни. А для любителей классических и хорошо знакомых форматов платформа выпустила новый сезон «Вписки у Маргулиса» — с живым звуком и ламповой атмосферой, и совсем скоро на платформе появятся эксклюзивные выпуски шоу LAB с Антоном Беляевым.

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«VK видео» — платформа, которая объединяет видео и трансляции со всех ресурсов VK: «Вконтакте», «Одноклассников» и др. На витрине зрителям доступна библиотека профессионального и UGC-контента: фильмы, шоу, сериалы, видео от блогеров, собственные проекты. Монетизация платформы осуществляется с помощью рекламы (коротких прероллов) в роликах и прямых трансляциях. Запуск «VK видео» состоялся осенью 2021 г. По итогам первого года работы платформа зафиксировала устойчивый рост интереса со стороны зрителей, авторов и правообладателей. Среднесуточное количество просмотров «VK видео» в I квартале 2023 г. выросло на 24% год к году и достигло 2,04 млрд.