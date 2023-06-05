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Delivery Club теперь называется «Маркет деливери» и доставляет электронику, товары для дома и многое другое от 25 минут

Delivery Club сменил название на «Маркет деливери», обновил приложение и добавил в него больше категорий товаров. С помощью сервиса теперь можно заказать товары на все случаи жизни — электронику, косметику, бытовую химию и многое другое. Уже сейчас с сервисом работают около 50 ритейлеров, которые торгуют непродовольственными товарами. К концу июня 2023 г. их количество вырастет примерно в два раза. При этом пользователи по-прежнему могут заказать в «Маркет деливери» еду из ресторанов и товары из продуктовых магазинов и аптек. Сервис привозит заказы с доставкой от 25 минут. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

«Маркет деливери» сохранил основные элементы визуального стиля Delivery Club — зеленый цвет и образ бегущего страуса. Так людям будет проще привыкнуть к обновленному сервису.

В его приложении осталась ресторанная лента и появились разделы по категориям товаров — продукты, электроника, косметика и др. Это облегчает выбор товаров в магазинах и блюд в ресторанах.

На сервисе появилось гораздо больше категорий товаров. Еще до обновления на нем можно было заказать продукты, лекарства, товары для взрослых, зоотовары и товары повседневного спроса. Теперь есть также ассортимент re:Store, Xiaomi, Samsung, Tefal, Togas Group и других ритейлеров.

Еще на сервисе теперь можно купить товары из ассортимента «Яндекс маркета» — их больше 75 млн. Для этого достаточно перейти в раздел «Маркет». Такие заказы покупатели могут получить не только с помощью курьеров, но и в пунктах выдачи маркетплейса.

Быстрая доставка «Маркет деливери» доступна и на «Яндекс маркете». Товары, для которых она действует, маркетплейс отмечает значком черного страуса. Чтобы их посмотреть, нужно обновить приложение «Маркета» до последней версии. Таким образом, покупатели теперь могут выбрать, где им удобнее сделать заказ — в «Маркет деливери» или на «Маркете».

Заказы с экспресс-доставкой развозят курьеры-партнеры «Маркет деливери», «Яндекс еды» и «Доставки». Посылки автоматически распределяются между ближайшими курьерами. Если заказ будет тяжелым, его привезет курьер на автомобиле.

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«Маркет деливери» — сервис доставки из ресторанов и магазинов. С его помощью можно заказать что угодно — от готовой еды до электроники и товаров для дома. Сервис привозит заказы с экспресс-доставкой от 25 минут. «Маркет деливери» — это часть экосистемы «Яндекса».

«Яндекс маркет» — сервис для покупок, на котором доступно больше 75,3 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На сервисе активно продают товары примерно 52,9 тыс. магазинов-партнеров. Маркетплейс может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на «Маркете» можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».

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