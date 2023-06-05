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В Wildberries запустили программу поддержки новых партнеров в странах СНГ

В Wildberries внедрили льготную программу регистрации предпринимателей из ряда стран СНГ при открытии новых бизнес-кабинетов на платформе. Льготный гарантийный взнос, который можно использовать на рекламное продвижение своих товаров, составит 10 тыс. руб.

Международная платформа ставит своим приоритетом развитие и укрепление партнерских отношений с местным бизнесом и за пределами России. Wildberries расширяет географию своего присутствия в странах СНГ, развивает логистическое направление и складскую инфраструктуру. Таким образом, местные предприниматели могут выходить в онлайн-сегмент через платформу и запускать продажи во всех странах присутствия компании.

По данным аналитической службы Wildberries, в период с января по апрель 2023 г., общее число зарегистрированных на платформе предпринимателей из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана выросло в 3 раза год к году и составляет 124 тыс. В денежном выражении, общий рост продаж продукции, произведенной в этих странах, в аналогичном периоде составил +124% год к году.

«Мы ряды усилению взаимодействия с локальными предпринимателями из стран СНГ. Недавно была также запущена упрощенная система регистрации новых бизнес-кабинетов на платформе, что ускорит процесс запуска собственного бизнеса. Благодаря появлению льготного гарантийного взноса теперь у предпринимателей появится еще больше возможностей для развития в e-commerce и продаж своей продукции через нашу платформу. Уверены, возможность использования взноса на рекламное продвижение привлечет внимание покупателей к продукции и положительно повлияет на рост продаж», – отметили в пресс-службе Wildberries.

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