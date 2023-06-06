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«Деловые линии» ускорили оформление заказа для поставщиков маркетплейсов и торговых сетей

Логистический оператор «Деловые линии» обновил формы расчета и заказа на своем сайте. Теперь выбрать маркетплейс можно из выпадающего списка, а при вводе названия торговой сети система предложит получателя из списка. Об этом CNews сообщили представители компании «Деловые линии».

После того, как будет выбран получатель, форма отобразит верные реквизиты юридического лица, также будет рассчитана ближайшая дата доставки, которую при необходимости заказчик может изменить. Раньше все эти данные нужно было заполнять вручную, что замедляло процесс оформления доставки.

Формы расчета и оформления заказы доступны на главной странице сайта при нажатии «Отправить в торговую сеть» или «Отправить в маркетплейс».

«Время в наши дни – один из самых важных ресурсов. Оптимизация оформления заявки на доставку высвобождает его для наших клиентов, и они это ценят. Мы решили усовершенствовать форму заказа именно для отправок грузов в маркетплейсы и торговые сети, потому что сейчас это динамично развивающиеся сегменты. К примеру, объем перевозок на склады онлайн-площадок вырос более чем в два раза за первые четыре месяца 2023 г. – по сравнению с тем же периодом 2022 г. Доставка в торговые сети прибавила около 23% за тот же промежуток», – сказали представители «Деловых линий».

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ГК «Деловые линии» основана в 2001 г. География доставки более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Собственный автопарк насчитывает порядка 4000 машин. Осуществляет перевозку сборных грузов, транспортировку еврофурами, адресную доставку по городу и региону, а также предоставляет комплексные 3PL-услуги. Сеть терминалов насчитывает 247 подразделений в 199 городах России.

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