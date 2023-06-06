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Клиентам «Яндекс еды» в Красной Поляне заказы привезет робот-доставщик

В «Яндекс еде» на курорте Красная Поляна теперь можно выбрать доставку с помощью роботов-курьеров. Они развозят заказы из ресторанов «Бургер кинг», «Сыроварня», «Frank by Баста» и др. Такая доставка впервые стала доступна клиентам сервиса на курорте — до сих пор роботы привозили заказы только в нескольких районах Москвы, Санкт-Петербурга и в Иннополисе. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Роботы будут доставлять заказы клиентам «Еды» на территории курорта Поляна 540. Услуга бесплатная, ее зона ограничивается радиусом 2 км от выбранного ресторана до получателя. Такую доставку можно выбрать во время оформления заказа, и робот привезет его в указанное место — например, ко входу в отель. Получить заказ может только сам клиент — он сможет открыть грузовой отсек робота с помощью приложения Еды. Если все роботы будут заняты, то клиенты все равно смогут делать заказы — их доставят курьеры-партнеры сервиса.

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Клиентам «Яндекс еды» в Красной Поляне заказы привезет робот-доставщик

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Робот-доставщик «Яндекса» — это автономный аппарат высотой около полуметра с шестью колесами, отсеком для грузов и встроенными датчиками. Он может работать в любое время года, передвигается по тротуарам с пешеходной скоростью, умеет объезжать препятствия и прохожих. Роботы доставляют не только заказы из ресторанов, но и покупки из магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и Иннополисе. С момента запуска роботы привезли больше 160 тыс. заказов.

«Яндекс еда» — сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. Сервис развивается не только в России, но и в других странах. Заказать еду можно на eda.yandex.ru и в приложениях «Яндекса», «Еды», Go для iOS или Android. Среднее время доставки заказа в Москве — около 30 минут.

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