CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС ускорила интернет в центре Владивостока

МТС сообщила о модернизации сети во Владивостоке в преддверии сезона массовых летних мероприятий на открытом воздухе – фестивалей, концертов и спортивных марафонов. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета в районе пляжа «Юбилейный», Центральной площади и набережной Цесаревича выросла в среднем на 25%.

Культурные и гастрофестивали за последние несколько лет уже стали визитной карточкой Приморского края. Фестивали мидий, минтая, гребешка, краба и дикоросов ежегодно собирают сотни тысяч гостей и участников. Также летом во Владивостоке популярны беговые марафоны, концерты и шоу на открытом воздухе, большинство из которых проходит в центре города.

По данным аналитиков Big Data МТС, «улица еды» в районе пляжа Юбилейный и набережная Спортивной гавани стали самыми посещаемыми локациями в центре Владивостока в мае 2023 г. — интернет-трафик по сравнению с аналогичным периодом прошлого года здесь в среднем вырос на вырос на 20%. Чтобы обеспечить цифровой комфорт для многочисленных туристов и местных жителей, МТС установила дополнительную базовую станцию стандарта LTE, обеспечивающую связью Спортивную набережную, а также увеличила скорость мобильного интернета и расширила LTE-покрытие в районе набережной Цесаревича, где проводятся культурные мероприятия и фестивали.

Высокоскоростной мобильный интернет позволит жителям и гостям Владивостока комфортно пользоваться всеми современными сервисами цифровой экосистемы МТС, общаться в мессенджерах, делиться фотографиями и видео в социальных сетях в режиме реального времени прямо с мероприятий.

«По данным «МТС Travel», Приморье — одно из самых популярных направлений для летнего отдыха в России. В этом году Владивосток вошел в топ-5 альтернатив Сочи и Черноморскому побережью. Причем, эксперты прогнозируют рост турпотока в регионе до 3,5 млн человек в год. В преддверии сезона музыкальных и гастрономических фестивалей, а также ожидаемого наплыва туристов из Китая и других регионов России, МТС традиционно модернизирует сеть и расширяет покрытие в местах массового летнего отдыха не только в загородных рекреациях, но и в черте городов. Наличие современной связи в таких местах повышает туристическую привлекательность региона и позволяет делать отдых более комфортным и безопасным», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

США начали атаку на криптобиржи. За два дня власти завалили их исками

Власти сэкономили десятки миллиардов на «железе» для школьного Wi-Fi

Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры

Российский суверенный GitHub построят десятки банков и госстуктур, но только не ИТ-гиганты. «Яндекс» и VK остались не у дел

Экс-глава «Яндекс.Маркет» будет руководить Lamoda

Когда программисты не нужны. Приглашаем принять участие в секции Low-code в рамках CNews FORUM Кейсы

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

10 способов применения NFC: от бесконтактных платежей до медицины

Складные смартфоны, которые можно купить в России: выбор ZOOM

Телеграм-боты на базе ChatGPT: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили самые древние чертежи — им около 8000 лет

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?
Показать еще