«Пульт» «Яндекс музыки» теперь может включать музыку и управлять ею на телевизорах

С помощью пульта в мобильном приложении «Яндекс музыки» теперь можно не только управлять музыкой на «Яндекс станции», но и включать музыку в приложении «Кинопоиска» на телевизоре. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс музыки».

Для этого не нужно находиться в одной сети Wi-Fi или подключаться по Bluetooth – достаточно использовать одинаковый Яндекс ID на телевизоре и мобильном телефоне, устройства синхронизируются автоматически, что значительно ускоряет процесс подключения. Пользователи смогут управлять музыкой на телевизоре с мобильного телефона находясь за городом вне зависимости от скорости интернета.

Часто телевизор оказывается единственной аудиосистемой в доме, но искать в нем музыку сложно и неудобно. Благодаря новой функции пользователи смогут легко найти и включить нужный трек на телевизоре, сделать громче или тише и включать видеоклипы используя мобильный телефон как пульт управления.

«Пульт» «Яндекс музыки» был запущен в сентябре 2021 г. – с его помощью можно подключаться и управлять умными колонками «Яндекса», а также контентом в разделе «Яндекс музыки» в приложении «Кинопоиск» на телевизорах.

«Яндекс музыка» доступна в приложении «Кинопоиска» на телевизорах с декабря 2021 г. «Мою волну», видеоклипы, треки из собственной коллекции, а также подкасты можно слушать и смотреть дома всей семьей, на большом экране и с хорошей акустикой. «Яндекс музыка» на телевизорах доступна подписчикам «Яндекс плюса».

Как включить «Яндекс музыку» на телевизоре с мобильного телефона открыть приложение «Кинопоиска» на смарт- Android-ТВ и «Яндекс музыки» на телефоне и убедиться, что в приложениях используется один и тот же Яндекс ID; включить на мобильном телефоне «Мою волну», видеоклип, трек из собственной коллекции или подкаст; Выбрать нужное устройство в верхнем углу плеера в приложении «Яндекс музыки»; «Яндекс музыка» автоматически подключится к телевизору, не нужно настраивать Bluetooth или находиться в одной сети WI-FI; На экране телевизора будет отображаться обложка альбома, название, текст трека, а также элементы управления воспроизведением. При синхронизации устройств, музыка продолжит играть с того момента, на котором остановилась на мобильном телефоне.

Функция доступна на телевизорах LG (2016 г. и новее), Samsung (2018 г. и новее), а также на Android TV без ограничений.

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«Моя волна» «Яндекс музыки» – это система персональных рекомендаций, которая открывает пользователям новые треки, артистов и музыкальные жанры на основе их предпочтений, подбирает музыку в моменте и адаптируется под настроение слушателя. «Моя волна» работает на технологиях рекомендаций, которые учитывают более тысячи факторов и постоянно улучшаются.