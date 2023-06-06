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«Яндекс карты» выпустили API «Геосаджеста»

«Яндекс карты» представили новый инструмент для бизнеса — «Геосаджест». Готовое программное решение в составе API «Яндекс карт» подсказывает названия организаций, городов и улиц при вводе. Это помогает компаниям упростить заполнение форм на своих сайтах, в CRM или мобильных приложениях. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Геосаджест» знает более 29 млн адресов в России и СНГ. Он понимает и распознает даже слова с опечатками и народные названия. Например, на «Можайку» выдаст «Можайское шоссе».

Решение будет полезно, например, интернет-магазинам. Их клиенты смогут быстрее оформлять заказ, что поможет увеличить конверсию в покупки. Также оно пригодится и службам доставки, где опечатка в адресе может привести к тому, что курьер доставит заказ не туда, а клиент откажется от товара. Всего этого можно избежать, подсказывая адрес при вводе.

«Геосаджест» будет актуален для колл-центров, банков и других компаний, где нужно заполнять заявки и документы. Сотрудникам и клиентам не придется полностью прописывать и проверять адреса и названия компаний, так как API сразу предложит им правильные варианты. Это поможет сэкономить время, а кроме того, формы будет удобно заполнять также и на мобильных устройствах.

В «Яндексе» «Геосаджестом» пользуются все сервисы, где требуется ввод адреса. Кроме «Карт», это, например, Go, «Драйв» и «Маркет».

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API «Яндекс карт» — это набор программных решений, которые позволяют бизнесу использовать актуальные картографические данные, встраивать карты на сайты и в приложения, а также решать задачи, связанные с маршрутизацией и навигацией.

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