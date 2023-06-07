Компания iFellow расширила возможности Telegram-бота для Service Desk

Российская ИТ-компания iFellow, специализирующаяся на разработке, тестировании и сопровождении ПО, обновила Telegram-бот MyFellow Bot, предназначенный для организации оперативной технической поддержки бизнеса и его сотрудников. В новой версии решения его возможности значительно расширились. Пользователям стали доступны двухфакторная авторизация, поддержка специальных типов полей в заявках, возможность согласования запросов непосредственно в интерфейсе Telegram, а также конфигурация в виде плагина для Jira. Пул обновлений сформирован на основе обратной связи от пользователей продукта – внутренних и внешних заказчиков. Об этом CNews сообщили представители iFellow.

MyFellow Bot объединяет корпоративные сервисы и устраняет сложности в коммуникации удаленных сотрудников с Service Desk, организованным на Jira Service Management. Бот помогает удаленно решать различные технические и бизнес-запросы в формате единого окна. Через него можно отправлять заявки на получение доступа в системы и к базам знаний, ремонт, настройку и предоставление техники, устранение ошибок в работе внутренних программных продуктов, оформление пропусков, кадровых и бухгалтерских справок.

Готовая конфигурация в виде плагина для Jira теперь включает администрирование бота из системы Jira Service Desk. Для использования приложения требуется только установить уже активированный jar-файл. Далее администратор Jira сможет в системе настроить сам бот – активировать, а также определить набор запросов, которые будут доступны для использования из интерфейса Telegram.

Наиболее ценная фича в новой версии – возможность согласовать запросы непосредственно из интерфейса чат-бота. Ответственный сотрудник получает через бот уведомление и детали запроса, и может по нажатию кнопки отклонить его или утвердить, а также оставить комментарий, если это необходимо. В корпоративной системе Jira в этот момент меняется статус заявки.

Функция будет полезна для работы удаленных офисов с заявками через мобильные устройства или для сотрудников вне корпоративной системы. Кроме того, выполнение задач технической поддержки через Telegram положительно сказывается и на качестве сервиса поддержки в целом.

Поддержка специальных типов полей в обновленном продукте позволяет отправлять в бот заявки с объемным, сложным описанием. Например, через интерфейс Telegram теперь можно не просто описать запрос на покупку оборудования текстом, но и заполнить дополнительные поля-атрибуты – даты, пользователей (соучастников), поддержку списка из справочников. Это повышает внимание бизнес-пользователей к заявкам и ускоряет их согласование и обработку.

Возможность двухфакторной авторизации снимает ограничение на использование MyFellow Bot только через корпоративный мобильный номер телефона, а также облегчает техническую конфигурацию – больше не требуется верификация мобильного номера пользователя через корпоративную систему учетных записей. Теперь она происходит за счет инструмента Jira.

«Оценивая обратную связь аудитории бота мы отметили, что возможности просто отправить заявку с названием и строчкой текста недостаточно, также не хватает согласование запросов по некоторым бизнес-процессам. Кроме того, поступали сообщения, что не всем удобно использовать корпоративный номер телефона для входа в Telegram и сам бот. Так в дорожной карте по развитию продукта появились новые важные фичи и функциональные возможности. Уверены, что их оценят как рядовые пользователи MyFellow Bot, так и технические специалисты», – сказала Елизавета Бурдина, руководитель продуктового офиса компании iFellow.

Дальнейшее развитие продукта будет сосредоточено на повышении отказоустойчивости и безопасности данных, а также возможности управлять очередями заявок в случаях пиковых загрузок бота.

Сейчас у компаний есть возможность оценить работу чат-бота в течение бесплатного трехмесячного тестового периода. Доступ предоставляется без ограничений по количеству пользователей. Разработчик дает рекомендации по установке плагина, полную инструкцию и описание функциональности продукта.

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Группа компаний iFellow работает на международном рынке информационных технологий с 2015 г. Основная специализация группы — развитие собственных продуктов, заказная разработка, ИТ-консалтинг, тестирование и сопровождение программного обеспечения.