CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет E-commerce Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Росаккредитация и «Яндекс маркет» подписали соглашение о сотрудничестве

Маркетплейс «Яндекс маркет» и Росаккредитация подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа маркетплейса и Службы поможет ускорить проверку сертификатов и деклараций на товары, представленные на онлайн-площадке продавцами. Об этом CNews сообщили представители Росаккредитации.

Для Росаккредитации это еще один способ, как обеспечить потребителю возможность приобретать безопасные товары. Сотрудничество с «Яндекс маркетом» по вопросу регулярного обмена данными о сертификатах и декларациях позволит повысить информированность россиян о системе оценки соответствия товаров и работе, которую проводит Служба в сфере обеспечения безопасности продукции.

«Совместная работа Росаккредитации и «Яндекс маркета» не только ускорит процесс проверки наличия и статуса сертификатов и деклараций на товары на маркетплейсе, но и способствует развитию культуры безопасных покупок на онлайн-площадках. Россиянам этот проект даст еще большую уверенность в безопасности онлайн-покупок – поскольку необходимые документы будут проверяться оперативно и автоматически», – сказал руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник.

После интеграции систем «Яндекс маркета» с Единым реестром сертификатов соответствия и деклараций о соответствии проверка наличия и статуса документов будет происходить автоматически. Для потребителей такое сотрудничество сделает процесс покупки на одном из крупнейших маркетплейсов еще более удобным и прозрачным. Продавцов нововведение избавит от необходимости самостоятельно сканировать документы и загружать их в личном кабинете «Яндекс маркета», а валидация предоставленной информации будет происходить быстрее.

«Качество товаров, представленных на маркетплейсе сторонними продавцами, формирует впечатление о площадке. Поэтому для «Яндекс маркета» важно, чтобы приобретенные товары соответствовали ожиданиям пользователей. Дополнительная оперативная проверка с помощью данных из реестров Росаккредитации обеспечит дополнительную гарантию прозрачности и законности товаров, представленных продавцами», – отметил Дмитрий Русаков, директор по взаимодействию с органами государственной власти сервисов электронной коммерции «Яндекса».

На сегодня с Росаккредитацией подписали соглашение об обмене данными о наличии и статусе документов о безопасности крупнейшие маркетплейсы Ozon, Wildberries, «Алиэкспресс Россия», торговые площадки DNS, «Магнит», «Леруа мерлен» и др. В процессе интеграции находится «Сбермегамаркет». Уже более 9 млн карточек товаров содержат ссылки на реестры Службы. Согласно данным самих маркетплейсов, товар со ссылкой на сертификат или декларацию покупают чаще, чем аналогичный товар без нее.

Недавно в Wildberries представили первые итоги работы с сервисом Росаккредитации по проверке сертификатов и деклараций на товары. С января по май 2023 г. число карточек товаров, прошедших проверку через сервис Росаккредитации, на маркетплейсе выросло в 2,5 раза до 4,5 млн. Наибольшее число карточек с отметкой о проверке – в сегментах одежды и обуви (в особенности одежды для новорожденных и детей), мебели, продукции для дома, косметики и парфюмерии, а также продуктов и детского питания.

Росаккредитация совместно с Роскачеством обновила методику оценки для Рейтинга доверенных онлайн-площадок. В 2023 г. к пяти имеющимся добавились две новые группы критериев, а общее количество критериев выросло до 80. В этом году фокус сделан на категории детских товаров. От онлайн-площадок требуется наличие информационного блока для потребителей и продавцов – важный инструмент для разъяснения значения и принципов работы сервиса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Народная» российская профессия на грани исчезновения. «Яндекс» запустил в Москве такси, которому не нужны водители

Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM Кейсы 20 июня. Задайте вопрос

США отправят в космос шпионов для слежки за спутниками России и Китая

США начали атаку на криптобиржи. За два дня власти завалили их исками

Власти сэкономили десятки миллиардов на «железе» для школьного Wi-Fi

Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Вместо игр и YouTube: полезные приложения для детей

10 способов применения NFC: от бесконтактных платежей до медицины

Складные смартфоны, которые можно купить в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили самые древние чертежи — им около 8000 лет

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?
Показать еще