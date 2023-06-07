RuStore открыл монетизацию для физических лиц

Официальный магазин приложений для Android RuStore открыл платежные инструменты для российских разработчиков-физических лиц. Они смогут зарабатывать за счет встроенных покупок и подписок, а также публикуя платные приложения. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Больше половины разработчиков, зарегистрированных в сторе, — это физические лица. Теперь у них появилась возможность зарабатывать с RuStore наравне с юридическими лицами и развивать свое дело. Достаточно зарегистрироваться в статусе самозанятого — сделать это можно сразу же через консоль, процесс займет несколько минут. Публикация приложений остается бесплатной и доступной любому», — сказал операционный директор RuStore Илья Сверчков.

Условия по использованию инструментов монетизации одинаковы для юридических лиц и для самозанятых граждан. Чтобы физическому лицу начать зарабатывать с RuStore, необходимо в консоли разработчика перейти в раздел «Монетизация» и нажать кнопку «Подключить». Система автоматически проверит, есть ли у него статус самозанятого. Например, если разработчик не зарегистрирован в ФНС, он может внести необходимые данные сразу же в консоли. Получение дохода от RuStore проходит через B2B-сервис «VK Pay самозанятые», деньги поступят на банковскую карту, привязанную к личному кабинету разработчика в магазине приложений. Минимальный порог для выплаты составит 5000 руб., подробные правила доступны в разделе «Помощь» на сайте rustore.ru.

Ранее RuStore запустил программу поддержки разработчиков, которая распространяется и на самозанятых. Комиссия с пользовательских платежей составит от 0,9 до 3,35% (в зависимости от способа оплаты покупки) на оборот до 1 млн руб. с каждого продукта до конца года. Например, пользователь оплатил подписку банковской картой — комиссия магазина будет 2,5%. Если до конца года сумма платежей превысит 1 млн руб., то комиссия составит 15%, а для продуктов в категории «Медиа» — 10%.

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RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений. Стор разрабатывает VK совместно с российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков рынка.