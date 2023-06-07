«Яндекс» запустил в Москве роботакси

«Яндекс» открыл в Москве роботакси — сервис заказа автомобилей, которыми управляет искусственный интеллект. Роботакси работают в тестовом режиме в районе Ясенево каждый день с семи утра до часа ночи. Заказать поездку можно в приложении «Яндекс Go». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Первыми в тестировании примут участие пользователи, которые заранее подавали заявку на сайте проекта. Затем появится доступ у других жителей Ясенево. Они увидят в приложении «Яндекс Go» специальную кнопку для заказа роботакси. Нажав на нее, можно выбрать точки посадки и высадки и вызвать машину. Всего в Ясенево около сорока таких точек. Жители района смогут доехать, например, от школы «Созвездие» до метро или от Битцевского парка до супермаркета Eurospar.

Согласно действующим законам, в машине всегда находится водитель-испытатель, который следит за безопасностью поездки. Сейчас роботакси берет только одного пассажира. Заказать машину могут пользователи от 18 лет. Любая поездка будет стоить 100 руб.

Публичное тестирование роботакси в Москве — это новый этап в развитии беспилотных технологий. Первые испытания роботакси прошли в 2018 г. в Иннополисе, а затем в Москве. С тех пор беспилотные машины «Яндекса» проехали уже больше 24 млн километров, а жители Иннополиса совершили более 60 тыс. поездок.