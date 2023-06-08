Новые алгоритмы нейросетей в сторис и альбомах «Облака Mail.ru»

Появились новые категории для сторис, поиск по фотографиям, а также возможность работы с альбомами

Умные алгоритмы, отвечающие за подборки сторис из фото пользователей в «Облаке», получили техническое обновление. В приложении появились новые сценарии, по которым формируются тематические подборки. Например, теперь «Облако» покажет ваши снимки с родными, сделанные в определенное время года, фото с детьми или близкими. А также соберет фотографии по новым категориям, одна из самых популярных — фотографии с кошками и собаками, «Шум воды успокаивает» — с фотографиями у воды, «Гастрономические воспоминания» — фото с едой и напитками, «Витамин D» — с солнечными снимками. Одна из самых популярных категорий с питомцами ежедневно генерирует более 250 тыс. подборок.

Помимо папок в десктопной версии «Облака Mail.ru» теперь есть возможность создавать альбомы, файлы в которых будут видны только владельцу. Это способ поддерживать порядок в массивах фотографий. При этом пользователь может загрузить в альбом, например, фото из отпуска и поделиться ссылкой на него с друзьями. При удалении из альбома файлы останутся в хранилище облака.

Еще одним важным обновлением стал поиск по фото в приложении «Облака» на Android. Найти нужный снимок стало просто. Для этого нужно перейти в разделы «Галерея» или «Альбомы» и ввести в строке поиска полное или частичное название объекта. Например, чтобы найти фотографии с любимым питомцем, можно просто ввести в поисковый запрос ключевое слово «Кошка». Файлы можно сразу просмотреть, прослушать или поделиться ими с другими пользователями — при клике на «Поделиться» «Облако» автоматически создаст ссылку на файл, которую можно сразу отправить коллеге или другу, а также установить время доступа по ссылке.

Пользователям Android в супераппе приложения «Почты Mail.ru» стала доступна автозагрузка в «Облако». Настроить автоматическую загрузку фото и видео в «Облако», а потом удалить их с телефона, чтобы очистить место, теперь можно даже не скачивая отдельное приложение «Облака».

«Мы стремимся к тому, чтобы нашим пользователям было удобно работать с «Облаком Mail.ru» на всех платформах. Для нас важно, чтобы все документы, фотографии, видео и ценные воспоминания всегда были под рукой у пользователя в любое время и в любой точке мира», — сказал руководитель проекта «Облако Mail.ru» Сергей Тарасенко.