VK запускает OnePass: пользователи получат новые способы быстрой авторизации без пароля

VK тестирует функцию OnePass для беспарольной авторизации «Вконтакте», в сервисах VK и партнеров. Пользователи смогут входить в аккаунт VK ID с помощью встроенных в устройства технологий авторизации, к примеру Touch ID и Face ID. Новые возможности сделают процесс входа в аккаунт еще более быстрым и универсальным. Об этом CNews сообщили представители VK.

OnePass доступен части пользователей «Вконтакте» и сервисов VK в рамках тестирования. Публичный запуск для всей аудитории планируется летом, также функция появится в партнерских сервисах, где доступна авторизация через VK ID.

Авторизация с помощью OnePass занимает несколько секунд, достаточно использовать привычные технологии для разблокировки устройств от разработчиков операционных систем. Данную функцию поддерживает большинство современных смартфонов, планшетов и ПК. Обработка данных происходит на самом устройстве, они не передаются сервисам VK.

Иван Смирнов, директор департамента экосистемных сервисов VK: «Половина пользователей VK ID использует беспарольные способы авторизации, которые обеспечивают оптимальное сочетание удобства и безопасности. Мы запускаем OnePass, чтобы расширить список доступных пользователям способов авторизации и сделать процесс входа в аккаунт для них еще более быстрым и универсальным. В перспективе пользователи смогут входить по Face ID, Touch ID и другим подобным способам авторизации также на более чем 66 тыс. сервисов наших партнеров».

Функция OnePass работает на основе электронных ключей passkeys, которые используют стандарт беспарольной авторизации WebAuthn. Passkeys позволяют синхронизировать все устройства, привязанные к одному аккаунту(например, Apple ID). Это упрощает авторизацию на нескольких платформах одновременно и помогает быстро восстановить аккаунт, к примеру, при потере доступа к основному устройству. Также поддержка WebAuthn позволит использовать для подтверждения входа внешние устройства. В частности, для авторизации на ПК можно будет использовать электронный USB-ключ.

Рустэм Газизов, директор департамента защиты клиентов VK, директор по безопасности «Вконтакте»: «Согласно нашему опросу, треть пользователей использует одинаковые пароли на всех ресурсах, что повышает риск компрометации аккаунтов. Мы постоянно оцениваем тренды в индустрии безопасности и внедряем лучшие практики, которые помогают отвечать на такие распространенные угрозы, как фишинг и брутфорс. Беспарольная авторизация — передовая технология, которую развивают лидеры ИТ-отрасли во всем мире. Она обеспечивает высокий уровень безопасности аккаунтов и предоставляет многоуровневую защиту от потенциального взлома».

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VK ID — аккаунт для быстрой регистрации и авторизации в сервисах VK и партнеров. С помощью VK ID пользователь может подключить двухфакторную аутентификацию, контролировать все авторизации в аккаунт из разных приложений и устройств, а также получить индивидуальные рекомендации по защите учетной записи.