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Wildberries опубликовал статистику по «самовыкупам»

Онлайн-платформа Wildberries продолжает пресекать «серые» схемы продвижения на рынке электронной торговли: разработаны новые алгоритмы для отслеживания «самовыкупов», за полтора месяца их число снизилось на 70%.

В мае 2023 г. самый высокий размер «самовыкупа» составил 3,5 млн руб. – на эту рекордную сумму продавец приобрел товары у самого себя для искусственного завышения рейтинга и написания фейковых отзывов. В этом мошенничестве был уличен продавец женской одежды из Тверской области. По оценке платформы, около 10% отзывов на его товары являются поддельными. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Согласно статистике платформы, наибольший объем «самовыкупов» отмечается в категориях продукции с низким средним чеком: аксессуаров для смартфонов, бюджетных косметических средств и недорогой одежды. Как правило, эти продавцы ведут деятельность на онлайн-платформе не более семи месяцев. При этом опытные предприниматели, как правило, не прибегают к «серым» механикам продвижения на платформе.

Так называемые «самовыкупы» – это приобретение недобросовестными продавцами товаров у самих себя с целью искусственного завышения рейтинга, написания фейковых отзывов.

«Самовыкупы» официально запрещены правилами платформы. От использования подобных схем убытки несет малый бизнес и небольшие локальные производители, которые оказываются в ситуации недобросовестной конкуренции.

Ранее Wildberries разработал и внедрил алгоритм, который позволяет пресекать подобные «серые» схемы. Программа проводит мониторинг сделок продавцов – заказов и возвратов, адресов доставки, суммы выкупа, анализирует активность страниц бренда и осуществляет контент-анализ отзывов. При обнаружении мошеннической активности сведения о ней передаются администрации онлайн-площадки, которая принимает решение о мерах воздействия.

В первые полтора месяца работы новый инструмент уже продемонстрировал свою эффективность: число таких «покупок» сократилось уже на 70%.

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