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В «VK рекламе» стали доступны расширенные инструменты для работы с аудиториями из MyTracker

Для пользователей «VK рекламы» стали бесплатно доступны расширенные возможности инструмента «Аудитории» MyTracker. Он позволяет бизнесу формировать обезличенные сегменты пользователей, которые взаимодействовали с приложениями или сайтом с разных устройств и платформ, и повторно общаться с клиентами. По результатам тестов на iOS, кампании с ретаргетингом на аудитории, созданные в MyTracker, снижают стоимость целевого действия до 20%.

Профилировать аудиторию можно по разным признакам: географии, активности, информации о расходах в приложении или на сайте, вероятности оттока и другим параметрам. Решение MyTracker работает на базе ML-атрибуции и позволяет охватить максимальную аудиторию из сегмента для ретаргетинга, независимо от устройств пользователей.

После добавления аудитории в «VK рекламу» сегмент обновляется автоматически. С его помощью объявления можно показывать тем, кто установил приложение или заходил на сайт, но не оформил заказ или не продлил подписку на сервис. Обезличенные сегменты также можно исключать из показа рекламы — например, не тратить рекламный бюджет на тех, кто и так активно пользуется сервисом.

Для того чтобы создать сегменты в MyTracker, необходимо подключить сервис к мобильному приложению или сайту. В дальнейшем их можно использовать в кампаниях «VK рекламы»: достаточно настроить инструмент «Аудитории» в MyTracker и интегрировать аккаунт с рекламной платформой.

Информация об аудиториях обновляется ежедневно и доступна в блоке со статистикой.

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