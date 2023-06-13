Более 4500 тюменских новоселов смогут сэкономить на сверхскоростном домашнем интернете

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении и строительстве сети скоростного домашнего интернета в шести новых ЖК Тюмени. Более 4500 жителей в разных частях города смогут подключить домашний интернет и экономить на цифровых сервисах экосистемы МТС до 40% в месяц. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Доступ к домашним сервисам МТС получили семьи в ЖК «Ленинград», квартале «Скандия. В Комарово» в районе окружной дороги. Расширение сети гигабитного интернета произошло в новостройках «Андерсен парк» в деревне Дударева, «Октябрьский» в микрорайоне ДОК, «Колумб» на Московском тракте, а также в ЖК «Ново-Патрушево» вдоль улицы Федюнинского.

Благодаря строительству сети новоселы смогут с пользоваться цифровым телевидением и проводным интернетом на скорости, в десять раз превышающей стандартные 100 Мбит/с.

«С активным строительством новостроек в Тюмени стремительно растут и цифровые потребности горожан. Как правило, в новых микрорайонах живут молодые семьи, использующие минимум три-пять устройств с выходом в интернет и множество информационно-развлекательных сервисов. Чтобы сэкономить на связи и сервисах до 15 тыс. в год, можно объединить домашний интернет, мобильную связь, ТВ в семейную подписку и без доплат получить доступ к онлайн-кинотеатру KION, спортивным трансляциям на «Матч Премьер», страховку на случай повреждения квартир соседей. Все услуги управляются и оплачиваются через один лицевой счет, что удобно при планировании бюджета семьи на связь», ­­ сказала директор филиала МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Для подключения домашнего интернета МТС абоненту необходимо проверить техническую возможность доступа по конкретному адресу. Уточнить подробности и оставить заявку на подключение жители Тюмени и Тюменской области могут на сайте МТС.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.