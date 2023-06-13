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«Сбер» запустил единое онлайн-пространство для заботы о здоровье

Ко Дню медицинского работника, который в этом году отмечается 18 июня, «Сбер» представил единое онлайн-пространство, где собраны услуги и сервисы индустрии здоровья, которые позволяют еще удобнее заботиться о здоровье близких.

Так, в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» появилась витрина «Здоровье»: в ней можно круглосуточно записаться на приём к врачу и медицинские исследования, сдачу анализов, получить консультацию педиатра и психолога «Сберздоровья», а также купить лекарства и товары для здоровья и красоты через мобильное приложение или сайт «Сбер аптеки». В витрине есть данные полиса ОМС, а используя виртуального ассистента «Салют», можно войти в «Комнату здоровья».

«Комната здоровья» помогает в удобной форме голосом или нажатием получить нужную информацию и помочь найти ответы по здоровью. Она также доступна через умные устройства Sber (умные телевизоры и ТВ-приставки SberBox). Для входа в комнату достаточно сказать виртуальному ассистенту одну из следующих фраз: «Запусти комнату здоровья», «Открой комнату здоровья» или «Комната здоровья».

В комнате удобно заказывать лекарства и косметические средства: сказать или написать, какие товары нужны, — и виртуальный ассистент выберет всё необходимое, найдёт соответствующие инструкции и положит товары в корзину, после чего останется только оформить заказ в «Сбер еаптеке».

Если пользователь не знает, к какому врачу обратиться, сервис «Анализ симптомов» подберёт трёх врачей разных специальностей. Для этого понадобится сообщить свой пол и возраст, описать симптомы и ответить на пять уточняющих вопросов. После этого клиента перенаправят в приложение «Сберздоровье» для записи к конкретному врачу. Также в «Комнате здоровья» клиенты могут найти аптеку или клинику в нужной точке города, больше узнать о том, как заботиться о своём организме, и купить умные тонометры «Сберздоровья». Кроме того, в комнате будут находиться видеотренировки с инструктором FitStars.

Сергей Жданов, директор центра индустрии здоровья Сбербанка, сказал: «Цифровые технологии и сервисы индустрии здоровья уже сегодня помогают жителям всех уголков страны удобно заботиться о своем здоровье и здоровье близких, получать качественную и своевременную медицинскую помощь. В преддверии Дня медицинского работника мы запустили уникальное онлайн-пространство: теперь все сервисы индустрии доступны на одной площадке, что очень удобно для клиентов».

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