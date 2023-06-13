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Wildberries запустил автоматизированную линию сортировки заказов на одном из крупнейших складов страны

Онлайн-платформа Wildberries повышает уровень автоматизации складских процессов: это дополнительно увеличит скорость доставки заказов до покупателей по всей России.

Новый конвейер установлен в одном из крупнейших региональных логистических центров компании в г. Алексине Тульской области. Он предназначен для сортировки исходящего товарного потока – то есть при формировании заказов перед их транспортировкой в пункты выдачи заказов и курьерскую службу. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

В соответствии с планами компании, работа нового транспортера позволит обрабатывать до 160 тыс. товаров в сутки, что позволит в четыре раза повысить скорость сортировки заказов, а в перспективе - быстрее доставлять заказы покупателям.

После завершения тестового периода Wildberries рассмотрит установку автоматизированных линий и в других логистических центрах компании.

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