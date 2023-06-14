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Wildberries запустил экскурсии на склады

Участниками первой экскурсии стали студенты университета Правительства Москвы. 30 студентов университета посетили распределительный центр Wildberries в Подольске. Они узнали, как устроена работа крупного логистического центра для маркетплейса, как выстроены складские процессы от приемки товаров от предпринимателей до их отправки покупателям, и о том, как автоматизация бизнес-процессов и инновации в области разработки программного обеспечения влияют на ключевые экономические показатели. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

«Запустили экскурсии в наши логистические центры, для нас это возможность поделиться собственной экспертизой в области интернет-торговли с подрастающим поколением профессионалов. Логоцентры Wildberries – это не просто склад, где хранятся товары, а настоящие технологические хабы. Мы самостоятельно разрабатываем и внедряем новые инженерные решения для того, чтобы ускорять процессы обработки и доставки заказов. Большая часть программного обеспечения, в том числе и складского, самостоятельно создана нашими ИТ-специалистами, исходя из потребностей предпринимателей, которые реализуют через онлайн-платформу свои товары, и ожиданий покупателей», — сказали представители Wildberries.

Онлайн-платформа продолжает повышать уровень автоматизации складских процессов. Ранее Wildberries запустил автоматизированную линию сортировки заказов на одном из крупнейших региональных складов в г. Алексине Тульской области. Его работа позволит обрабатывать до 160 тыс. товаров в сутки, что позволит в четыре раза повысить скорость сортировки заказов, а в перспективе - быстрее доставлять их покупателям. После завершения тестового периода Wildberries рассмотрит установку автоматизированных линий и в других логистических центрах.

Ежедневно Wildberries отгружает своим покупателям в семи странах своего присутствия около 12 млн товаров. По данным на конец марта 2023 г. совокупная площадь всех логистических центров онлайн-платформы превышает 2,8 млн кв. м. Собственный автопарк насчитывает более 550 машин. Около 80% перевозок последней мили осуществляются партнерами компании – частными перевозчиками и водителями.

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