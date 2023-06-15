«Яндекс практикум» выходит на рынок высшего ИТ-образования

Сервис онлайн-обучения цифровым профессиям «Яндекс практикум» запускает серию программ высшего образования совместно с ведущими вузами России. Ускоренный онлайн-бакалавриат и онлайн-магистратуры по анализу данных и программированию позволят студентам освоить фундаментальные знания и актуальные практики в области ИТ, перенять экспертизу ведущих специалистов в этой отрасли, усовершенствовать свои навыки и стать востребованными специалистами на рынке. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс практикума».

Каждая программа нацелена на развитие практических умений: блок работы на платформе Практикума позволяет применить на практике полученные теоретические знания, которые помогут в трудоустройстве по специальности. В ходе обучения у студентов есть возможность пройти стажировку в крупнейших ИТ-компаниях России.

Сейчас открыт набор на ускоренный онлайн-бакалавриат совместно с Национальным исследовательским университетом ИТМО «Фронтенд и мобильная разработка», а также в онлайн-магистратуры «Дата-аналитика для бизнеса» на базе Томского государственного университета и «Веб-разработка» на базе Университета науки и технологий МИСИС. Выпускники образовательных программ получат дипломы государственного образца.

Разработанные совместно с вузами программы максимально приближены к реальности и практико ориентированы. Студенты смогут уже в период учебы пройти стажировку в ИТ-компаниях, собрать портфолио из более 10 проектов, а затем получить поддержку при трудоустройстве, либо при поиске работы от Карьерного центра. ИТ-индустрия быстро меняется, но программы учитывают все трансформации и предлагают обучение на основе кейсов, которые актуальны на настоящий момент работодателям. Карьерный центр «Яндекс практикума» дает возможность изучить рынок труда и найти наиболее релевантные для себя условия и предложения — более 8500 выпускников «Яндекс практикума» уже получили работу по профессии.

Ускоренный онлайн-бакалавриат «Фронтенд и мобильная разработка», созданный на базе университета ИТМО, предлагает на выбор три направления: фронтенд-разработчик, мобильный iOS-разработчик и мобильный Android-разработчик. В зависимости от выбранного направления студенты в течение двух с половиной лет будут изучать коды на HTML, CSS, JavaScript, Kotlin и Swift, а также узнают особенности разработок для Apple и Android.

Онлайн-магистратура «Дата-аналитика для бизнеса», созданная совместно с Томским государственным университетом, позволит за два года приобрести навыки по преобразованию данных разных форматов, расчету ключевых метрик и оценки их значимости, перевода бизнес-задач на язык Python, анализа потенциала продукта и многому другому.

Онлайн-магистратура «Веб-разработка», разработанная совместно с НИТУ МИСИС, поможет за два года разобраться в HTML, CSS, JavaScript, Django, основах дизайна и управления командой, изучить все этапы разработки продукта: от верстки дизайн-макета до настройки серверной части.

Каждая образовательная программа проходит исключительно в онлайн-формате, а подать документы на поступление можно лично, по почте, или же через личный кабинет на сайте университета. Для бакалаврской программы есть возможность подачи документов через «Госуслуги». Курсы включают самостоятельные занятия в интерактивном учебнике «Практикума», вебинары с экспертами, которые можно будет посмотреть и в записи, а также практику на основе реальных и учебных проектов.

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«Яндекс практикум» — это сервис онлайн-обучения, где каждый может освоить цифровую профессию с нуля или получить новые навыки для дальнейшего профессионального развития. Сейчас на платформе представлено более 80 обучающих программ по более 50 цифровым профессиям. «Практикум» готовит аналитиков данных, веб-разработчиков, бэкенд-разработчиков, инженеров по тестированию, специалистов по data science, дизайнеров, маркетологов и управленцев в ИТ. Количество пользователей платформы за последний год превысило 3,5 млн человек.