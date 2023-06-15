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«Яндекс» встроил нейросеть YandexGPT в приложение «Шедеврум»

«Яндекс» добавил в «Шедеврум» большую языковую модель нового поколения YandexGPT (YaLM 2.0). Благодаря этому пользователи могут получить в ответ на текстовый запрос не только картинки, но и содержательные посты с заголовком и подходящей по смыслу иллюстрацией. Это открывает больше возможностей для творчества, веселья и подготовки полезного контента. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

С помощью YandexGPT в «Шедевруме» можно написать короткий рассказ, сочинить слоган, объявление, приглашение на вечеринку и просто придумать веселую шутку. Нейросети сформулируют заголовок и предложат варианты обложек — изображений, ранее сгенерированных пользователями «Шедеврума». Готовые посты публикуются в общей ленте, где пользователи могут ставить им лайки, смотреть популярные работы и подписываться друг на друга.

«Яндекс» представил бета-версию приложения «Шедеврум» 5 апреля 2023 г. Приложение для создания изображений по текстовым запросам с помощью графической нейросети скачали почти 3,5 миллиона раз.

Языковая модель YandexGPT впервые стала доступна 17 мая 2023 г. в новом режиме «Алисы» «Давай придумаем», и ее возможностями уже воспользовались 2 млн человек. Нейросеть обучалась на суперкомпьютерах «Яндекса». Она изучила огромное количество общедоступных материалов и сотни тысяч качественных и содержательных текстов, которые создавали сотрудники компании, авторы внутренней краудсорсинговой платформы «Яндекса» и ИИ-тренеры. Технология работает в режиме тестирования.

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