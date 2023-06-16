«Чеки от ЮKassa» стали доступны всем онлайн-магазинам

«ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») запустила на всех клиентов «Чеки от ЮKassa» — решение, которое позволяет интернет-магазинам работать по 54-ФЗ без покупки фискального накопителя и аренды онлайн-кассы. Ранее отправку чеков уже протестировала часть клиентов «ЮKassa». Теперь сервис доступен всем интернет-магазинам. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

«Это решение сэкономит бизнесу время и деньги и выведет интернет-магазины на новый уровень обслуживания. Оно позволит ИП и ООО быстро отправлять чеки в налоговую и покупателям — все в соответствии с законом. При этом, чтобы работать по 54-ФЗ, клиентам «ЮKassa» больше не нужно платить за фискальный накопитель, за аренду облачной онлайн-кассы и за другие услуги операторов. Предприниматели платят за успешные платежи и отправку чеков. Историю платежей и чеков можно отслеживать в личном кабинете ЮKassa», — сказал начальник отдела электронной коммерции «ЮMoney» Никита Савельев.

Теперь для соблюдения 54-ФЗ наш сервис позволяет интернет-магазинам не заключать отдельный договор с онлайн-кассой. Им больше не нужно переживать, что касса выйдет из строя или переполнится фискальный накопитель — все это теперь на стороне провайдера.

Отправка чеков работает со всеми способами оплаты, которые есть в «ЮKassa», в том числе со SberPay, платежами по QR-коду и заплатить по частям. Сервис также поддерживает рекуррентные платежи и холдирование.

Абонентской платы за «Чеки от ЮKassa» нет, что особенно важно для тех, кто занимается сезонным бизнесом. Клиенты будут платить от 0,1% за каждый чек по успешному платежу — дополнительно к комиссии за платеж. Итоговая комиссия будет зависеть от оборота клиента «ЮKassa» и способа оплаты, который выберет покупатель.

«Чеки от ЮKassa» – сервис, предоставляемый ООО НКО «Юмани» и платежным агрегатором ООО «Аванпост» (ИНН 5403011237) на условиях правил работы сервиса «ЮKassa» (раздел 9 приложения 4.1.)

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«ЮMoney» — российская финтех-компания. «ЮMoney» предлагает пользователям электронный кошелек, а бизнесу — прием платежей через ЮKassa. Команда «ЮMoney» работает в платежной индустрии более 20 лет.

Кошелек «ЮMoney» — сервис для платежей в онлайне и офлайне. Пользователи могут выпускать банковские карты, делать переводы, оплачивать товары и услуги, получать кэшбэк баллами, собирать деньги на подарки и другие цели. В «ЮMoney» зарегистрировано свыше 70 млн кошельков, выпущено более 2,8 млн пластиковых и 25 млн виртуальных карт.

«ЮKassa» — сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney». «ЮKassa» создает решения для бизнеса любого размера — от самозанятых до крупных ритейлеров. Основные продукты: прием платежей (более 10 способов), выставление счетов через мессенджеры, быстрые расчеты между юрлицами, сплитование платежей, оплата по частям, массовые выплаты, антифрод и др.

Юридическое лицо «ЮMoney» и «ЮKassa» — ООО НКО «Юмани».