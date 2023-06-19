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«Транстелеком» подключил бесшовный Wi-Fi для пассажиров обновленной железнодорожной станции Площадь трех вокзалов

Провайдер цифровых сервисов компания «Транстелеком» продолжает развитие публичного Wi-Fi-пространства для пассажиров железнодорожного транспорта. Беспроводной доступ в интернет теперь работает на новой станции Площадь трех вокзалов, недавно открытой в Москве.

Сервис реализован в бесшовном формате – это означает, что, перемещаясь между различными зонами станции и по платформам, пассажир остается на связи без необходимости повторных подключений.

Компания «Транстелеком» уже несколько лет активно участвует в проекте по развитию публичных Wi-Fi-сетей на железнодорожных объектах. В частности, беспроводной доступ в интернет, организованный для пассажиров, уже действует на расположенных поблизости Ярославском, Ленинградском и Казанском вокзалах. Станция «Площадь трех вокзалов» является частью действующего московского центрального диаметра МЦД-2, а также нового МЦД-4, который будет запущен в эксплуатацию в ближайшее время.

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