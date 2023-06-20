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«Билайн» увеличил скорость мобильного интернета в популярных парках Москвы

Перед началом летнего сезона «Билайн» завершил работы по улучшению качества связи в 19 популярных парках и скверах Москвы, таких как ВДНХ, Парк Победы, Нескучный сад, Зарядье, сад Эрмитаж, сад имени Баумана и многие другие. Общая площадь парков, где произошли улучшения, составляет почти 1500 км2. Для покрытия связью территории парков работают 516 базовых станций.

В среднем скорость мобильного интернета в этих парках увеличилась на 19%. Рекордсменом по приросту стал Зарядье, в этом парке скорость мобильного интернета «Билайн» увеличилась на 58%. При этом общий объем скачанной информации в этих локациях также растет на 20%, что может подтверждать улучшения качества связи «Билайн». Благодаря увеличению скорости мобильного интернета в парках можно не только отдыхать, но и комфортно работать на свежем воздухе, проводить рабочие видеоконференции, удобно расположившись на скамейке.

Виктор Емелин, технический директор Московского региона компании «Вымпелком» («Билайн»), сказал: «С увеличением теплых дней в столице мы наблюдаем рост трафика в популярных местах для прогулок и в первую очередь это, конечно, парки, как в центре, так и в спальных районах. Мы заранее подготовили свою сеть к повышенным нагрузкам, чтобы наши клиенты оставались на связи, делились фотографиями с друзьями, могли дозвониться ребенку или просто имели возможность послушать любимую музыку или подкаст на прогулке».

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