«Корус консалтинг» запустила корпоративный портал K-Team для FM Logistic

Команда ГК «Корус консалтинг» внедрила технологичную платформу K-Team для обмена информацией, общения сотрудников и управления целями для компании FM Logistic за 3 месяца. Система позволила освободить руководителей и HR от рутинных задач и более эффективно развивать внутрикорпоративную культуру в едином информационном пространстве.

FM Logistic – французская логистическая компания. Компания предоставляет услуги по управлению цепочкой поставок: складирование, перевозки всеми видами транспорта, упаковка и расфасовка, таможенное оформление. Количество сотрудников – около 5 тыс. специалистов в России и Казахстане.

Компания использовала корпоративный портал, который перестал отвечать запросам бизнеса. Появилась потребность в новом едином информационном пространстве, объединяющем всех сотрудников. В прежней системе HR-департамент выполнял задачи по целеполаганию, подбору персонала и оценке компетенций на нескольких разрозненных решениях. Высокий уровень нагрузки осложнял работу, увеличивал время на поиск нужной информации и приводил к ошибкам.

Основной задачей проекта стал быстрый переход на современную платформу, где работники смогут оперативно узнать о новостях компании, найти контакты коллег, получить ответы на вопросы и поделиться обратной связью с руководителями и HR.

Готовый корпоративный портал K-Team на базе «1С-Битрикс24» позволил за 3 месяца, включая новогодние праздники, запустить инструмент, подходящий под задачи бизнеса. Затем специалисты «Корус консалтинг» доработали решение, опираясь на потребности FM Logistic.

Сначала команда K-Team протестировала работу и функциональность портала, подключив 1 тыс. пользователей. После проверки и доработки интерфейса доступ с десктопных устройств получили около 2 тыс. сотрудников.

Благодаря кастомизированной выгрузке из «1С» на платформе отображается широкая организационная структура компании. Сотрудники авторизуются на портале привычным для себя способом – через единые учетные записи. В модуле «Личный кабинет сотрудника» каждый работник может за пару кликов получить доступ к любому доступному сервису компании, увидеть полную информацию об условиях страхования, а также поблагодарить коллег за качественно выполненные задачи в сервисе «Спасибо».

Во втором релизе на корпоративном портале будет реализован модуль «Управление по целям и KPI». Благодаря ему процесс постановки задач и оценки их выполнения станет простым и прозрачным для всех работников: от топ-менеджеров до линейных сотрудников. Также в планах адаптировать интранет под мобильную версию, чтобы вовлечь в корпоративную жизнь сотрудников, работающих на складах и не имеющих постоянного доступа к ПК и увеличить число постоянных пользователей до 5 тыс.

«Благодаря готовому решению K-Team нам удалось быстро запустить корпоративный портал на 2 тыс. сотрудников. Теперь в FM Logistic появилась функциональная платформа для развития собственных HR-продуктов. Это позволит бизнесу сократить время на рутинные операции, продуктивно работать с целеполаганием, снизить нагрузку на HR-департамент и руководителей, а также экологично развивать корпоративную культуру в большой команде. Мы продолжаем улучшать интранет FM Logistic и планируем реализовать на портале процессы по подбору персонала и внедрить модуль оценки 360», – сказал Антон Бобров, директор по развитию интранет-платформы K-Team.

«Мы возлагаем большие надежды на новый портал: в планах сделать его "центром притяжения" в компании – единым окном, где сотрудники будут получать всю необходимую информацию и решать свои задачи. Мы начали с новостей, фотографий, структуры, и постепенно будем расширять функционал и все больше вовлекать сотрудников. Благодаря поддержке команды “Корус консалтинг” запуск проходил четко и структурировано, мы получали и делились обратной связью на каждом этапе и понимали, какие цели и задачи стоят перед обеими сторонами на каждом шаге», – отметила Мария Шиповалова, директор по персоналу и коммуникациям FM Logistic в России.