На «Госуслугах» начался прием документов для поступления в вузы

Минцифры сообщило о том, что на «Госуслугах» начался прием документов в вузы. Заявление можно подать в 5 любых вузов страны до 5 специальностей в каждом. Без личного посещения приёмных комиссий, очередей и бумажных документов. Для этого потребуется только подтверждённая учётная запись на «Госуслугах».

Куда можно подавать заявления: на любые формы обучения, а также на платное и целевое обучение; на программы бакалавриата и специалитета; на второе высшее образование.

В этом году к сервису уже подключены 1022 вуза. Поступающим на бесплатное обучение нужно подать заявление до 25 июля, на платное — не позднее 20 августа.

Как поступить в вуз онлайн: запросите в личном кабинете документы об образовании, льготах и индивидуальных достижениях — тогда их не придётся вводить вручную и подтверждать оригиналами при подаче заявления в вуз; заполните заявление, укажите приоритеты зачисления и желаемую форму обучения; отправьте заявление и отслеживайте своё место в конкурсных списках в реальном времени; подайте оригинал документа об образовании онлайн; получите уведомление о зачислении.

Если вы выбрали платную форму обучения, заключить договор с вузом можно также онлайн с помощью приложения «Госключ».

Суперсервис доступен благодаря национальному проекту «Цифровая экономика».