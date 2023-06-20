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Расширение команды Wildberries

Онлайн-платформа Wildberries усиливает направление логистики с помощью новых профессионалов рынка. Компания планирует и дальше работать над улучшением сервисов, внедрять новые технологии, развивать платформу для партнеров и клиентов.

Разработкой аналитических моделей и проектами по повышению эффективности в сфере логистики будет заниматься Константин Туаев, бывший руководитель департамента транспортной логистики Hoff и X5 Retail Group. В портфолио Туаева на предыдущих местах работы – сокращение сроков доставки заказов и оптимизация затрат на их транспортировку в самых нагруженных регионах. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Системой тарификации в логоцентрах займется Ксения Безручко. Ранее она руководила проектами по эффективности дарксторов «Магнита» и «Яндекса». Благодаря ее деятельности этим компаниям удалось улучшить показатели скорости и качества сборки заказов.

Усиливать логистику в сегменте «Электроника и бытовая техника» будет Владислав Цвирко из «Яндекса», где он с нуля выстроил ИТ-платформу для B2B грузоперевозок для группы внутренних сервисов. В Wildberries он займется улучшением бизнес-процессов, связанных с транспортировкой бытовой техники и электроники, чтобы добиться максимальной эффективности на всех этапах – от приемки товаров до их доставки покупателям.

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