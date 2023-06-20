Умное дейтинг-приложение Twinby

В России появилось новое приложение для знакомств Twinby (с англ. «близнец», произносится как «Твинби»). Это а умное дейтинг-приложение, разработанное на основе научных исследований НИУ ВШЭ. Оно помогает найти подходящего партнера по психологической совместимости с использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.

При регистрации пользователь проходит личностный тест, после которого приложение с помощью ИИ и методов машинного обучения рассчитывает процент совместимости с потенциальными партнерами и предлагает наиболее подходящих пользователей. Выбирая (лайкая) анкеты друг друга из подборки, открывается чат для диалога. Чтобы лучше узнать собеседника, можно использовать специальные карточки Twinby Cards с вопросами на разные темы.

Twinby основали выпускники НИУ ВШЭ Вероника Яковлева и Валерий Климов. По их мнению, обычные приложения знакомств слишком поверхностны для надежного выбора партнера: там пользователи оценивают друг друга только по внешности и данным анкеты. Для решения этой проблемы они создали приложение Twinby, которое подбирает пару на основе психологической совместимости. Это стало возможным благодаря научным исследованиям НИУ ВШЭ и использованию технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Над созданием и развитием приложения работает команда из 20 человек.

Приложение отличает еще и то, что оно помогает лучше узнать себя, дает советы по потенциальным точкам роста и конфликтным зонам, с которыми можно работать, чтобы построить более качественные отношения. А также вместо обыденных «Как дела?» и «Откуда ты?» Twinby предлагает заранее заготовленные тематические вопросы от «на подумать» до тем «18+», чтобы сделать процесс общения динамичным и более глубоким. Еще Twinby можно использовать не только для поиска пары, но и для проверки совместимости с текущим партнером или даже с друзьями.

«В 2021 г. наша команда начала работать над созданием рекомендательной системы на основе психологических оценок личности. С помощью лаборатории сетевого анализа НИУ ВШЭ мы проверяли гипотезу, что определенные черты характера человека влияют на его предпочтения и действия, и по ним можно предсказывать его поведение. Исследования показали, что такие рекомендательные системы будут полезны в приложениях знакомств, где мы можем помочь людям получить ценную информацию о совместимости друг с другом и прогнозировать возможное развитие отношений», — сказала соосновательница и CEO Twinby Вероника Яковлева.

«Twinby работает на основе научных знаний, накопленных больше чем за сто лет работы с типами личности в области психологии, и совмещает эти разработки с возможностью обрабатывать огромное количество данных о пользователе и его поведении, которые оценивают пользователя в динамике. Но самое главное — Twinby воспринимает каждого пользователя как уникальную личность, со своими страхами, мечтами, надеждами и желаниями», — отметила советник проекта, Валентина Кускова, экс-руководительница лаборатории прикладного сетевого анализа при НИУ ВШЭ.

«В позиционирование Twinby заложена идея, что мы даем пользователям больше причин для знакомства, чем конкуренты. В других дейтинг-сервисах человек при выборе отталкивается от внешности и переписки. В Twinby пользователь видит психологический портрет свой и оппонента, видит совместимость, и, таким образом, появляется больше причин сделать тот или иной выбор», — сказал директор по маркетингу Twinby Илья Шитов.

Приложение было создано на собственные средства основателей, без привлечения дополнительных инвестиций. В настоящий момент Twinby бесплатное и доступно в магазинах App Store и Google Play. Команда проекта планирует ввести платную Premium-подписку стоимостью до 600 руб. в июле 2023 г. Сейчас в Twinby уже зарегистрировано около 100 тыс. активных пользователей, в основном из России и стран СНГ.