В конструкторе курсов iSpring Page появился интеллектуальный помощник iSpring AI

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, внедрила в облачный конструктор быстрого создания курсов iSpring Page интеллектуального помощника iSpring AI, созданного на основе языковой модели GPT 3.5 от OpenAI. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

Новая функция позволит пользователям работать над адаптивными лонгридами с помощью технологии искусственного интеллекта в режиме одного окна. Достаточно написать в конструкторе свой запрос, нажать на кнопку AI и выбрать необходимое действие. Нейросеть может улучшить стиль текста, изменить его объем, пересказать, выделить основные темы, составить вопросы для теста или создать оглавление для курса. Предусмотрен лимит на объем обрабатываемого текста, но при этом количество запросов может быть неограниченным. В планах iSpring добавить возможность ввода команд и вывода форматированного текста.

Пока iSpring AI доступен только в платной версии облачного конструктора курсов iSpring Page. В будущем он будет добавлен в стандартную пробную версию конструктора с ограниченным количеством запросов.

«Прототип iSpring AI, продемонстрированный на одном из наших вебинаров, вызвал очень большой интерес. Интеллектуальный помощник значительно ускоряет работу над курсами. Он помогает генерировать идеи, может предложить тему для целевой аудитории, помочь придумать метафору, написать структуру, и в целом решить много задач, связанных с подготовкой лонгридов. Пока iSpring AI обрабатывает только тексты, но мы планируем в дальнейшем добавить и генерацию иллюстраций», – сказала Татьяна Галкина, директор Академии iSpring.

***

Конструктор iSpring Page – портал для совместной работы над образовательными курсами. Процесс разработки происходит в браузере и не требует установки каких-либо программ. Инструмент позволяет создавать разные типы контента, добавляя к текстам иллюстрации и видео.

iSpring – разработчик программных продуктов для корпоративного обучения. Штаб-квартира компании находится в г. Йошкар-Ола, Россия. Более 20 лет iSpring помогает 59 тыс. клиентов из 172 стран эффективно решать задачи по онлайн-обучению.