«Сбермаркет» внедряет «плиточную» онлайн-витрину ретейлера

Новый формат запущен в мобильной версии сайта.

Онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов «Сбермаркет» внедряет новый формат главной страницы ретейлера. Теперь онлайн-ассортимент магазина представлен в виде каталога. Визуальным решением стала «плитка» с изображением категорий товаров. Часть клиентов уже пользуется нововведением. Об этом CNews сообщили представители «Сбермаркета».

Для того, чтобы улучшить взаимодействие с онлайн-витриной торговых сетей и сократить число переходов с этой страницы в поиск, продакт-менеджеры «Сбермаркета» разработали новый формат. При нажатии на иконку ретейлера открывается каталог. Он представлен в виде «плитки» наглядных изображений категорий товаров с поясняющими подписями — например, «овощи, фрукты, орехи», «сладости», «мясо, птица» и др.

В начале каталога вынесены категории со скидками. В них вошли самые популярные среди клиентов «Сбермаркета» продукты: молоко, сыр, бананы, помидоры, туалетную бумагу, стиральный порошок и другие товары первой необходимости.



Борис Вольфсон, вице-президент по продуктовому развитию и аналитике «Сбермаркета» сказал: «Сейчас в тренде пользовательский интерфейс с выделяющимся контентом и максимально простой функциональностью. И мы отвечаем потребностям клиента: улучшаем онлайн-витрины, чтобы наши клиенты собирали онлайн-корзины еще быстрее и комфортнее. Благодаря новому решению онлайн-каталог ретейлеров стал удобным и легко воспринимаемым. Весь ассортимент продуктов питания и непродовольственных товаров представлен на одной странице и сгруппирован по категориям. Часть клиентов уже пользуется обновленной страницей в мобильной версии сайта: это четверть клиентской базы компании. Благодаря этому текущая конверсия в заказы растет».

Летом 2023 г. tech-команда «Сбермаркета» будет тестировать новую страницу ретейлера на десктопной версии сайта и в мобильном приложении.

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«Сбермаркет» (ООО «Инстамарт сервис») — обеспечивает доставку более чем из 150 торговых сетей, включая федеральные розничные сети Metro, «Лента», «Ашан», «Магнит» и «О’кей». Сервис доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и многое другое более чем в 160 городах от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.