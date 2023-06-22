«Точка» поможет предпринимателям оформить сделку с контрагентом под ключ

Предприниматели смогут оформить сделку с контрагентом под ключ в сервисе «Точка витрина» — B2B-маркетплейсе для поиска поставщика. В одном интерфейсе можно найти бизнес-партнера, заключить с ним договор, оплатить услугу и получить закрывающие документы по сделке. Сервис работает на собственной лицензии «Точки». Об этом CNews сообщили представители «Точки».

«Точка» запустила сервис в 2022 г., когда предпринимателям пришлось активно перестраивать свой бизнес под новые рыночные условия. Первое время он помогал предпринимателям продавать товары и услуги другим бизнесменам, находить поставщиков для себя и решать вопросы импортозамещения. Теперь же «Точка витрина» еще и помогает предпринимателям сэкономить время при совершении сделки, а также провести ее максимально безопасно для обеих сторон.

«В начале года наш сервис возглавил рейтинг, составленный консалтинговой компанией в сфере Digital Markswebb. «Точка витрина» оказалась на первом месте в направлении «Маркетплейсы партнерских и нефинансовых сервисов». Но мы решили не останавливаться на достигнутом и продолжили совершенствовать сервис, чтобы он закрывал основные потребности наших клиентов. Теперь в одном месте предприниматель может найти поставщика или клиента, запустить сделку, а потом составить акты по выполненной работе. Процесс сделки полностью автоматизирован: система сама формирует договор и закрывающие документы, предпринимателю их остается только подписать», — сказала менеджер проектов в «Точке» Наталья Курочкина.

Сам сервис бесплатный, он подходит для любой категории бизнеса. Время от регистрации в сервисе «Витрина» до появления предложения компании на сайте — не более двух рабочих дней.

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В начале 2023 г. ЦБ России выдал «Точке» универсальную лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами. На собственной лицензии «Точка» запустила уже ряд сервисов для бизнеса.