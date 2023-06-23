SMMplanner внедрил полноценного ИИ-ассистента

ИИ-ассистент SMMplanner делает любого человека без опыта в копирайтинге профессионалом в создании контента. Сервис для управления социальными сетями теперь включает ИИ-ассистента. Это значит, что пользователи могут получить помощь от искусственного интеллекта в создании и оптимизации своих постов и заметок. Об этом CNews сообщили представители SMMplaner.

Для генерации поста с ИИ-помощником достаточно сформулировать задачу — о чем написать, выбрать стиль и задать длину текста в диапазоне от 280 до 3 тыс. знаков.

«Сегодня, чтобы сервис оставался передовым, у него под капотом должен быть ИИ, причем, адаптированный под нужды его пользователей. Наш ИИ-ассистент разработан специально для упрощения создания контента в социальных сетях и не только. Он поможет новичкам и профи в поиске идей, создании и адаптации существующих текстов. Больше не нужно быть экспертом в маркетинге, чтобы делать привлекательный контент для своей аудитории», — сказал Василий Крылов, основатель SMMplanner.

Ключевые возможности ИИ-ассистента SMMplanner - генерация контента: создание постов и заметок длиной от 280 до 3 тыс. знаков; добавление в текст ключевых слов и фраз; рерайт текста и адаптация: выбор стиля в соответствии с голосом и тоном бренда; интеграция с инструментами планирования и постинга. Созданный ИИ-помощником текст можно в один клик опубликовать в соцсетях.

Сценарии использования - SMM-специалисты, копирайтеры: генерация новых идей, адаптация существующих текстов, ускорение создания контента; digital-агентства: оптимизация рабочих процессов создания контента для нескольких клиентов; владельцы малого бизнеса: максимальное присутствие в социальных сетях даже без помощи SMM-специалистов.

Создатели SMMplanner отмечают, что в ближайшее время добавятся новые функции ИИ-ассистента: создание контент-планов на период от месяца до года и возможность быстро собирать индивидуальные промпты для ИИ-ассистента, учитывающие сразу большое количество нужных параметров текста. Благодаря этому пользователи смогут генерировать кастомизированный под их задачи контент.

«Внедрение ИИ-ассистента в SMMplanner — это шаг вперед в развитии инструментов для управления социальными сетями. Возможность использовать передовые технологии для достижения своих целей в социальных медиа. В дальнейшем ИИ-ассистент SMMplanner также возьмет на себя функцию единого интерфейса для использования разных нейронных сетей, в том числе, генерирующих визуальный контент», — сказал Василий Крылов, основатель SMMplanner.













