Суперсервисом «Переезд в Москве» воспользовались более 20,5 тыс. раз за полгода

За полгода работы суперсервиса «Переезд в Москве» его возможностями воспользовались свыше 20,5 тыс. раз. Чаще всего пользователи изучают материалы об оформлении обязательных документов, переводе детей в новую школу или детский сад и столичном здравоохранении. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

В сервисе «Переезд в Москве» представлены пошаговые инструкции, которые помогают быстрее адаптироваться на новом месте. Они полезны горожанам, переезжающим из одного района столицы в другой, и тем, кто переселяется из других регионов страны. Так, здесь можно узнать, как зарегистрироваться в квартире, какие документы для этого необходимы, как и где оплачивать коммунальные услуги и какие городские сервисы могут помочь в этих вопросах.

При этом новоселы получают индивидуальный набор инструкций после прохождения опроса. Пользователи уточняют, в свою или съемную квартиру переезжают, с детьми или без. На основании этого формируется персональная подборка.

«Суперсервис “Переезд в Москве” был запущен чуть больше полугода назад, и чаще всего им пользуются именно москвичи: 79% новоселов указали, что переезжают внутри столицы. При этом все цифровые возможности суперсервиса всегда под рукой: более 65% горожан просматривают его со своего смартфона, а наиболее активная аудитория суперсервиса — это горожане в возрасте 35-44 лет. Всего с момента запуска его материалами и пошаговыми инструкциями воспользовались уже более 20,5 тыс. раз, а самым востребованным стал сценарий переезда без детей в собственную квартиру», — отметили представители Департамента информационных технологий Москвы.

Сервис «Переезд в Москве» на портале mos.ru находится в каталоге «Услуги» раздела «Жилье, недвижимость, земля». Он доступен без авторизации. Чтобы получить информацию в полном объеме и сохранять свои данные, достаточно иметь упрощенную учетную запись на портале.

В суперсервисе пользователи найдут около 170 наборов инструкций. Например, о том, как записать ребенка в детский сад или в первый класс. Если молодая пара ожидает прибавления, сервис подскажет, как встать на учет в женской консультации, где сдать необходимые анализы и оформить заявку на получение питания на молочной кухне. Родители школьников узнают, как оформить необходимые медицинские справки, а также получить доступ к цифровым образовательным ресурсам.

Всем пользователям предоставят подробные рекомендации, где и как передавать показания счетчиков и оплачивать коммунальные услуги или как экологично избавиться от ненужных вещей и старой техники.

В дальнейшем суперсервис будет помогать новоселам на всех этапах — от планирования переезда до самого процесса. Инструкции будут полезны и тем, кто недавно переехал, но уже планирует досуг. Так, появится информация о занятиях и мероприятиях в столице, об особенностях социальной помощи для разных категорий граждан, рекомендации для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта и другие полезные для новоселов материалы.