Wildberries доработал механизм возврата вещей с браком: стоимость обратной доставки теперь не списывается

Получаем обратную связь от покупателей о наших сервисах и стремимся сделать их более удобными.

Если покупатель заметил, что ему прислали не тот товар или он имеет дефекты, достаточно сообщить об этом менеджеру пункта выдачи. Он проверит товары и сделает соответствующую отметку в своем рабочем интерфейсе. После этого стоимость обратной транспортировки товаров с браком, ошибочно доставленных вещей или недокомплекта не будет списываться. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Раньше плата за возврат возвращалась после подтверждения брака на складе.

Онлайн-платформа продолжает улучшать функционал этого сервиса: в ближайшее время он заработает и при курьерской доставке.