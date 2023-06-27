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«Русский стандарт» обновил «Мобильный банк» для IOS

«Русский стандарт» обновил свой «Мобильный банк» для операционной системы IOS, новый релиз уже доступен для скачивания в App Store.

В обновленном приложении «Русский стандарт онлайн» для IOS добавлен новый удобный функционал. Теперь клиент, сделав всего несколько кликов, может изменить дату ежемесячного платежа по кредиту наличными. Выбрать новую комфортную дату погашения можно в разделе самого кредита, выбрав в меню «Операции».

Скачать обновленное приложение Русский стандарт Онлайн можно в App Store.

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АО «Банк русский стандарт» основан в 1999 г.

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