МТС обеспечила высокоскоростным интернетом жилой комплекс «Огни. 2»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила мобильной связью высотный жилой комплекс «Огни. 2» от девелопера «Донстрой» в столичном районе Раменки. Жители комплекса смогут пользоваться гигабитным домашним интернетом и мобильным интернетом до 100 Мбит/с на всей территории ЖК, сданного в эксплуатацию в июне 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Жилой комплекс «Огни. 2» состоит из двух 41-этажных домов-башен общей площадью 96 тыс. кв. метров, из которых жилая – более 54,6 тыс. «квадратов». В таких высотных зданиях требуется использование специальных технологических решений для качественного покрытия всех помещений и территорий. МТС установила на разных уровнях башен внутреннюю базовую станцию и антенно-распределительную сеть из 342 специальных внутренних радиоантенн, что обеспечивает равномерное и качественное покрытие мобильной связью всей территории квартала.

Помимо мобильной связи МТС провела волоконно-оптическую сеть по технологии GPON, которая предоставляет доступ к широкополосному интернету на скорости до 1 Гбит/с

Благодаря проведенным работам жители более 1000 квартир смогут свободно пользоваться высокоскоростным домашним интернетом и всеми возможностями мобильной связи даже на самых высоких этажах новых домов-башен, на общедоступных территориях и подземной парковке на 525 машин. Антенно-фидерная система МТС доступна для подключения другим операторам для обеспечения связи своим пользователям.

«Современные девелоперские проекты — всегда сложная задача для организации систем связи. Мы ее успешно решили для двух 41-этажных зданий «Огней. 2», применив наиболее эффективное решение — внутреннюю базовую станцию. Чтобы обеспечить высокую скорость мобильного интернета, качественные голосовые услуги, большую емкость и равномерное устойчивое покрытие на всех уровнях, мы использовали современную систему распределенных антенн. Жители комплекса смогут пользоваться всеми необходимыми видами связи как внутри квартир, так и на территории квартала», — отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

«Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для стабильной работы интернета и всех его возможностей является обязательной составляющей стандарта качества наших жилых комплексов. Еще на самых ранних стадиях проработки проектов мы закладываем в них высокотехнологичную основу и доверяем ее оснащение ведущему в России оператору связи», — отметил Илья Кушнеренко, руководитель функционального направления «Корпоративный центр» «Донстрой».

Ранее МТС подключила к сотовой и фиксированной связи первую очередь жилого комплекса «Огни», кварталы «Событие. 1» и «Река. 1».

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Публичное акционерное общество «Мобильные телеcистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.