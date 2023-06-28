«Самокат» тестирует новый интерфейс приложения

Онлайн-ритейлер «Самокат» проводит тестирование обновленного мобильного приложения.

Для того, чтобы пользователям было проще находить товары для разных ситуаций, «Самокат» внедряет в приложение концепцию сценарного подхода. Теперь продукты, промо- и медиаконтент объединены под определенные ситуации. Cейчас запущены подборки «На завтрак», «Сейчас сезон», «Сэкономить», «Пообедать», «Идеи ужинов», «Хочется сладкого» и «Взять к кино», а в дальнейшем сценарии будут подбираться автоматически с помощью ИИ и знания о пользователе. Об этом CNews сообщили представители «Самоката».

Все акции и персональные скидки теперь собраны в специальном разделе, а для автоматических категорий «Уже заказывали», «Что нового» и «Сохраненки» создали блок «Подборки». Кроме этого, на главном экране обновили статусы заказа, увеличили слайдер с медиаконтентом и добавили блок сервисных уведомлений.

Цель обновления — сделать «Самокат» помощником в выборе и покупке товаров, исходя из контекста и предпочтений пользователей. В будущем интерфейс главного экрана станет более персонализированным — покупатели будут видеть самые релевантные товары и медиаконтент на основе прошлых покупок. К примеру, утром пользователю будет предложена подборка товаров и рецептов для приготовления завтрака с учетом привычек и предпочтений, а перед выходными — товары для пикника или домашнего вечера.

Сейчас идет тестирование нового дизайна на 5% пользователей, команда «Самокат» собирает и анализирует обратную связь.

«Самокат представил самое масштабное обновление с 2020 г. Мы хотим персонализировать приложение и упростить поиск товаров для разных сценариев использования — от завтраков и обедов до пикников и поездок на дачу. Для этого внедряем различные сценарии, с которыми искать нужные продукты будет быстрее и удобнее. У «Самоката» есть миссия — дарить людям время для важного, поэтому мы продолжаем развивать и усиливать направления бизнеса, которые помогают нам в этом», — сказал Сергей Землянский, директор по продукту и технологиям онлайн-ритейлера «Самокат».

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«Самокат» доставляет продукты, товары для дома, косметику и парфюмерию от 15 минут в 103 городах России. В каждом районе есть свой даркстор. В линейке «Самоката» — 2 500 SKU, включая 1000 товаров собственной торговой марки. Под своим брендом онлайн-ритейлер выпускает продукты, уходовые средства и бытовую химию.