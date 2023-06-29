МТС ускорила интернет в крупнейшем районе Читы

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске базовых станций в Черновском районе Читы. Благодаря новым телеком-мощностям высокоскоростным интернетом обеспечены два поселка одного из крупных административных районов столицы Забайкалья. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В составе Черновского района 15 исторически сложившихся поселков, где проживают 25% всех читинцев. Одни из самых крупных – поселки Энергетиков (ГРЭС) и Текстильщиков (КСК), где сосредоточено большое количество многоэтажных домов, детских садов и школ, магазинов, заведений бытовых услуг. Новое телеком-оборудование позволит жителям этих спальных микрорайонов смотреть фильмы в HD-качестве, пользоваться образовательными интернет-ресурсами, дистанционно записываться в поликлинику, оплачивать коммунальные счета или получать другие муниципальные услуги удаленно.

«Анализ BigData позволяет нам отслеживать нагрузку на сеть, а также фиксировать потенциальные потребности в доступе к высокоскоростному интернету на территории всего города и точечно развивать телеком-инфраструктуру. Черновский район довольно протяженный и занимает больше половины площади всей Читы. Чтобы наши абоненты с комфортом могли пользоваться всеми цифровыми сервисами МТС, не ощущая разницы, где они находятся, в центре города или на его окраине мы проводим работы по усилению сети. Так, например, совсем недавно такие работы были проведены в поселках Заречный и Смоленка», – отметил директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.