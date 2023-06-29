Пользователи смогут находить романтические отношения в отдельном приложении «VK знакомств»

«Вконтакте» представила бета-версию отдельного приложения «VK знакомства» для мобильных устройств Android. В ближайшее время появятся версии для iOS и RuStore. Пользователи получили возможность выбирать, где им удобнее искать пару и новых друзей: в сервисе внутри «Вконтакте» или в отдельном приложении. Технологические возможности платформы VK Mini Apps позволили ускорить адаптацию продукта для запуска клиентов на мобильных платформах. Об этом CNews сообщили представители VK.

Новое приложение поддерживает все существующие функции сервиса «VK знакомства»: можно искать романтические отношения, выбирая понравившихся людей, общаться после взаимной симпатии, пользоваться автоматическим подсказками в чате, участвовать в различных акциях.

Зарегистрироваться и войти в приложение можно с помощью VK ID — единого аккаунта для всех проектов VK. Авторизация обеспечивает кросс-платформенное использование сервиса: история совпадений и чатов из мини-приложения синхронизируются с мобильным приложением «VK знакомства». При этом пользователи «VK знакомств» не встретят в сервисе своих друзей из «Вконтакте» и пользователей из черного списка — так сохраняется приватность для комфортного общения.

Марина Краснова, СЕО «Вконтакте»: «Запуск приложения «VK знакомства» откроет новые возможности для общения пользователям, которые предпочитают отдельные приложения для разных вопросов. Мы постоянно работаем над технологичностью нашего дейтинг-сервиса: используем непрерывно обучающиеся алгоритмы в выдаче анкет, помогаем начать диалог с новыми людьми с помощью подсказок, внедряем технологии обнаружения нежелательных собеседников. Все это делает «VK знакомства» востребованным, современным и безопасным сервисом для поиска новых знакомств и романтических отношений: в июне мы отметили круглую цифру — 50 млн мэтчей».

Александр Тоболь, вице-президент по технологиям и разработке VK, СТО «Вконтакте»: «Помимо внедрения современных технологий дейтинга, отдельное приложение «VK знакомств» — еще и новатор в размещении сервисов VK Mini Apps в качестве приложений для iOS и Android. Мы разработали инструмент, который позволит оперативно и бесшовно адаптировать мини-приложения для размещения в App Store и Google Play. В будущем планируем представить возможности этой технологии для наших партнеров, брендов, независимых разработчиков».

Сервис «VK знакомства» предлагает премиум-функции для расширения возможностей профиля. Например, суперлайк позволяет добавить комментарий к симпатии: сделать комплимент или описать свои эмоции — такая реакция повышает шанс на взаимную симпатию. А премиум-подписка открывает имена тех, кто поставил лайк анкете пользователя. С ней также можно возвращаться к уже просмотренным анкетам, ставить лайки без ограничений и пять суперлайков в день.

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«VK знакомства» появились в ноябре 2021 г. на базе платформы VK Mini Apps. Используя открытые технологии «Вконтакте», сервис создал алгоритмы рекомендаций партнеров по указанным в профиле интересам — от музыкальных вкусов и книг до хореографии и серфинга. Это значительно повышает вероятность знакомства, которое перерастет в крепкую дружбу или романтические отношения. Активная аудитория сервиса уже составляет более 2,4 млн человек в месяц.