«Яндекс 360» впервые откроет летнюю площадку для коворкинга и мероприятий

В Москве и Санкт-Петербурге откроется пространство «Орбита Яндекс 360». Это летняя площадка, где появятся коворкинг и интерактивные зоны отдельных сервисов – «Диска», «Почты» и «Телемоста». А на выходных здесь будут проходить тематические мероприятия с участием известных деятелей искусства, урбанистики, литературы и других сфер. Вход на площадку будет бесплатным для всех желающих. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В Москве «Орбита Яндекс 360» откроется уже 4 июля 2023 г. в центре города – в саду «Эрмитаж». В Санкт-Петербурге площадка заработает 7 июля 2023 г. на набережной Севкабель Порта.

Главная идея проекта – познакомить горожан с сервисами «Яндекс 360», помогающими решать личные и рабочие дела в виртуальном пространстве.

На площадку можно прийти и просто поработать. В зоне коворкинга предусмотрено все для работы: интернет, опенспейс, уединенные зоны, а еще – доступ к обширной экосистеме сервисов «Яндекс 360», которыми посетители пространства могут воспользоваться на месте.

Посетители «Орбиты Яндекс 360» смогут сохранить свои воспоминания. С помощью лидар-сканера можно будет оцифровать не только личные архивы фото или документов, но и трехмерные предметы. Отсканированные копии можно загрузить в свое облачное хранилище или пополнить общую коллекцию «Орбиты Яндекс 360» вместе с другими пользователями, среди которых будут также популярные блогеры, селебрити, спортсмены, музыканты и другие публичные личности.

Функция «Красивый адрес» «Яндекс 360 премиум» позволит переехать со старого адреса (со смешного или уже неактуального email) на более подходящий. Можно даже выбрать новый домен, воспользовавшись специальным промокодом на скидку. А в честь виртуального «новоселья» гости получат именной мерч.

В зоне сервиса видеоконференций «Телемост» возможно будет уединиться для рабочих или личных созвонов в индивидуальных кабинках, а также пообщаться с гостями площадки по прямому включению между «двумя столицами».

Каждый уикенд посетителей «Орбиты Яндекс 360» ждут полезные мероприятия. Каждое из них тематическое. Выступления и шоу-кейсы с участием спикеров затронут темы искусства, нейросетей, моды, урбанистики, фотографии. Программа подготовлена совместно с Университетом креативных индустрий Universal University, Московским музеем современного искусства (ММОМА) и культурным проектом Bigcity.art. Участие бесплатное по предварительной регистрации

***

«Яндекс 360» — это виртуальное пространство, в котором собраны сервисы для работы и повседневных задач: «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки» и «Календарь».