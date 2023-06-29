CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс 360» впервые откроет летнюю площадку для коворкинга и мероприятий

В Москве и Санкт-Петербурге откроется пространство «Орбита Яндекс 360». Это летняя площадка, где появятся коворкинг и интерактивные зоны отдельных сервисов – «Диска», «Почты» и «Телемоста». А на выходных здесь будут проходить тематические мероприятия с участием известных деятелей искусства, урбанистики, литературы и других сфер. Вход на площадку будет бесплатным для всех желающих. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В Москве «Орбита Яндекс 360» откроется уже 4 июля 2023 г. в центре города – в саду «Эрмитаж». В Санкт-Петербурге площадка заработает 7 июля 2023 г. на набережной Севкабель Порта.

Главная идея проекта – познакомить горожан с сервисами «Яндекс 360», помогающими решать личные и рабочие дела в виртуальном пространстве.

На площадку можно прийти и просто поработать. В зоне коворкинга предусмотрено все для работы: интернет, опенспейс, уединенные зоны, а еще – доступ к обширной экосистеме сервисов «Яндекс 360», которыми посетители пространства могут воспользоваться на месте.

Посетители «Орбиты Яндекс 360» смогут сохранить свои воспоминания. С помощью лидар-сканера можно будет оцифровать не только личные архивы фото или документов, но и трехмерные предметы. Отсканированные копии можно загрузить в свое облачное хранилище или пополнить общую коллекцию «Орбиты Яндекс 360» вместе с другими пользователями, среди которых будут также популярные блогеры, селебрити, спортсмены, музыканты и другие публичные личности.

Функция «Красивый адрес» «Яндекс 360 премиум» позволит переехать со старого адреса (со смешного или уже неактуального email) на более подходящий. Можно даже выбрать новый домен, воспользовавшись специальным промокодом на скидку. А в честь виртуального «новоселья» гости получат именной мерч.

В зоне сервиса видеоконференций «Телемост» возможно будет уединиться для рабочих или личных созвонов в индивидуальных кабинках, а также пообщаться с гостями площадки по прямому включению между «двумя столицами».

Каждый уикенд посетителей «Орбиты Яндекс 360» ждут полезные мероприятия. Каждое из них тематическое. Выступления и шоу-кейсы с участием спикеров затронут темы искусства, нейросетей, моды, урбанистики, фотографии. Программа подготовлена совместно с Университетом креативных индустрий Universal University, Московским музеем современного искусства (ММОМА) и культурным проектом Bigcity.art. Участие бесплатное по предварительной регистрации

***

«Яндекс 360» — это виртуальное пространство, в котором собраны сервисы для работы и повседневных задач: «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки» и «Календарь».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Онлайн-конференция CNews «Заказная разработка ПО 2023» состоится 4 июля

Найден способ честного отъема миллиардов долларов у корпораций с помощью ИИ и интернет-рекламы

VK получил права на полвека аренды легендарного исторического здания в центре Санкт-Петербурга

Власти потратят почти миллиард, чтобы отучить чиновников от Telegram, Zoom и Skype

Пользователь неделями не может зайти в свою почту Microsoft Outlook: Я звоню в техподдержку по 3-5 часов подряд, но они бросают трубку

МТС потратила 371 миллион на рекламную платформу на замену иностранным решениям

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор Hisense Laser TV PL1H — 120 дюймов контента

Лучшие электрические водонагреватели от 80 литров: хиты продаж

Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена «северная Атлантида» — легендарный затерянный город, поглощенный морем

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы
Показать еще