МТС на треть ускорила мобильный интернет в Новой Москве

ПАО «МТС», цифровая экосистема, провела в первом полугодии 2023 г. очередной этап модернизации сети мобильной связи в Новой Москве: установка новых базовых станций и перенастройка частот позволили расширить емкость сети и увеличить среднюю скорость мобильного интернета для жителей Новомосковского и Троицкого административных округов столицы на 30% до 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За шесть месяцев 2023 г. МТС построила в самых активно развивающихся округах Новой Москвы – Новомосковском и Троицком – дополнительные базовые станции и перенастроила сеть, задействовав новые частотные диапазоны. Это позволило расширить емкость сети и повысить среднюю скорость мобильного интернета для более 650 тыс. жителей Новой Москвы до 70 Мбит/с.

«За 11 лет с момента появления на карте Новой Москвы мы активно строили и развивали на новых территориях сети связи, следуя за развитием жилищной, транспортной и социальной инфраструктуры, чтобы обеспечивать всех абонентов качественными услугами связи и современными цифровыми сервисами. За эти годы МТС совершила рывок – количество базовых станций стандарта LTE увеличилось в семь раз, а число домохозяйств, имеющих доступ к высокоскоростному домашнему интернету, выросло с нуля до 73 тыс. Новая Москва как одна из самых активно развивающихся частей столицы остается для нас приоритетной, и мы сохраним здесь высокие темпы развития телекоммуникационной инфраструктуры, следуя градостроительным планам», – отметил директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

На сегодня скоростной мобильный интернет от МТС в Новой Москве доступен в 67 новостройках, в 58 коттеджных и дачных поселках, в деловых и развлекательных зонах, а также на основных транспортных магистралях и узлах – станциях метро «Прокшино», «Филатов Луг», «Ольховая», «Коммунарка», автовокзале «Саларьево» и железнодорожной станции Рассудово.

В результате модернизации и расширения сети трафик мобильного интернета во всех населенных пунктах Новой Москвы вырос в 2021 г. в среднем на 13%, в 2022 г – на 10%.

Помимо мобильной связи МТС инвестирует в развитие фиксированного ШПД – сегодня скоростной гигабитный домашний интернет по волоконно-оптической связи GPON доступен в таких населенных пунктах Новой Москвы, как Щербинка, Коммунарка, Троицк, Московский, Воскресенское, Сосенское, Десеновское, Завод Мосрентген, Первомайское, Газопровод, Горчаково и Столбово.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.